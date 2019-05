La Salle no atura la bona dinàmica

La Salle Manresa S. Gol va obtenir una nova i important victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Vilatorrada, on es va imposar per sis punts de diferència (61-67) en un dels derbis bagencs del grup 2 de Primera Catalana.

Durant el primer quart, el partit va estar marcat per la igualtat i les imprecisions pròpies d'aquest tipus de duels, i al final del mateix els visitants van obtenir dos punts d'avantatge (14-16). Al començament del segon període els santjoanencs es van entonar i van agafar el comandament de l'electrònic, però va ser un miratge, i a partir de la meitat del quart els manresans van capgirar el resultat i van arribar al descans guanyant de tres punts (32-35).

El pas per vestidors va semblar provar als locals, que van aconseguir tornar la igualtat al joc i al marcador (empat a 42 al minut 23). Poc després, un parcial de 0-10 dels lasal·lians en quatre minuts va trencar el partit i va descol·locar els locals, que no van trobar la manera de contrarestar el moment de claredat ofensiva d'uns visitants que van eixamplar la diferència fins els setze punts ben entrat l'últim període. Quan semblava, però, que el partit estava dat i beneït, els santjoanencs van reaccionar i van aconseguir ajustar el marcador, però no va ser suficient i la victòria va volar del municipal de Sant Joan. En la propera jornada, la darrera de la competició, el Vilatorrada visitarà el Safa Claror (dissabte a les 18 h), mentre que La Salle rebrà el Sant Nicolau (dissabte, 17.45 h).