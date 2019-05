El Sallent venç en un efectiu duel a Roda de Ter però no pot certificar la salvació

El Sallent va sumar els tres punts en la seva visita al camp del cuer Roda de Ter. El conjunt sallentí va fer una magnífica posada en escena i va ser molt superior en els primers 25 minuts de joc. L'equip bagenc va pressionar molt amunt i fruit de la intensitat va ser capaç d'agafar avantatge de dos gols en els primers compassos. Gómez va ser l'autor del primer gol al minut 8 després d'aprofitar un rebuig dins de l'àrea en una jugada de córner. Deu minuts més tard, Uri va definir molt bé després de rebre una assistència de Besora per posar el 0-2 i encarrilar el partit. En els darrers minuts de la primera meitat, els jugadors dirigit per Jesús Pelfort es van relaxar i els locals ho van aprofitar per tenir arribades i fins i tot van gaudir d'un parell de pals.

A la represa els blaugrana van sortir més endollats i no van deixar respirar a un equip local que no va saber sortir del seu camp. Peñarrubia va sentenciar la victòria per als visitants amb un gran xut des de fora l'àrea. Amb aquest tres punts el Sallent té molt encar-rilada la permanència però encara no ho pot celebrar matemàticament a falta de tres partits pel final. La setmana vinent el Sallent rebrà la visita del Sabadell B.