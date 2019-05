Tràmit amb bona cara a Vitòria

No va ser com en les visites al Madrid i el Barça. Tot i la baixa de Lalanne i les dificultats del final de temporada, el Baxi va oferir una imatge digna contra un dels grans, el Baskonia. L'equip de Peñarroya va mostrar més actitud que no pas encert però no es va deixar aixafar i arribarà al decisiu partit davant de l'Andorra amb bones sensacions per tirar endavant i guanyar el que és un partit vital per aconseguir el passi als play-off.

Lundberg (20 punts) va ser ahir el millor dels manresans, que van tenir disponible Erik Murphy, menys tocat de la lesió a la planta del peu i que va estar a un bon nivell; al contrari que un espès Zubcic. Paco del Águila va tenir 14 minuts un dia en què Sakho es va carregar de faltes aviat. Sergi Garcia, per la seva banda, va evolucionant de forma favorable, més segur.

No hi va haver sorpreses al cinc inicial del Baxi, amb un Sakho en la posició de pivot ocupant així la plaça del lesionat Lalanne. Els dos equips van sortir freds. El Kirolbet Baskonia va perdre pilotes en els primers atacs i el Manresa va errar quatre llançaments (dos triples de Zubcic i intents de dos de Tomàs i Lundberg). Qui va estrenar el marcador va ser Shengelia (2-0), i els de Peñarroya, després d'un altre tir fallit de Toolson, van empatar amb cistella de Pere Tomàs, ja al minut 3 de partit. El principal contratemps eren les dues faltes de Sakho, que va haver de ser substituït per Sima. El Manresa, en tot cas, es va posar al davant amb un tir lliure de Zubcic (2-3).

Els locals no agafaven ritme i el partit continuava encallat, fet que era una bona notícia per a un Baxi que anotava el 2-7 amb un parell de cistelles de Lundberg. Velimir Perasovic ja no es va esperar més i va demanar temps: el seu equip continuava adormit al minut 5 de joc ja havia tingut quatre pèrdues. El tècnic croat va fer entrar el base Marcelinho i la reacció va ser ben immediata, amenida amb un triple de Garino que suposava el 9-7, un parcial de 7-0 en un minut i escaig. Ara el que citava els seus homes a la rotllana era Peñarroya, que feia entrar Sergi Garcia per un Ryan Toolson apagat. Tot el contrari de Lundberg, que posava l'empat a 9 punts. I des de la cantonada va ser Tomàs qui encistellava el 9-12. Va entrar a pista Del Águila per Sima, formant parella de quatre amb Murphy, i Lundberg continuava sumant. El danès ho feia des de la personal (9-14) abans que entrés en el seu lloc Álvaro Muñoz. Es va acabar el quart amb un 11-14 per la penetració final de Marcelinho Huertas.



El Kirolbet es posa al davant

El Baskonia es va posar a un punt en començar el segon capítol del matx, en el qual tornava a estar en pista Toolson, que va transformar el13-16 malgrat que el Baskonia es refeia de seguida amb un triple de Hilliard i un tir lliure convertit per Voigtmann (17-16).

Lundberg va tornar, rellevant Garcia, per dirigir, mentre que al parquet Sakho no va durar gaire perquè aviat es va car-regar amb la tercera falta, en aquest cas en atac, que va tenir el repicó d'una tècnica a Peñarroya. Murphy havia empatat des dels 6,75 obrint una ratxa de triples que van continuar Hilliard i Ryan Toolson (22-22, minut 14). S'entonava un segur Murphy que posava davant els manresans amb el 23-24.

Els equips es mostraven molt més efectius que al quart anterior i Murphy deixava el lloc a Zubcic. Lundberg arribava als 10 punts en una vistosa acció amb rectificat, però el Baskonia s'escapava de 4 punts amb una esmaixada a càr-rec de Shengelia. Tot empitjorava més amb el triple de Marcelinho, que era el 34-27, quan quedaven tres minuts per al descans.

Peñarroya va recórrer a Jou per donar més agressivitat defensiva. Del Águila va errar dos intents des de la personal i Toko Shengelia va ampliar el marge a 9 punts. Qui va arribar a les 3 faltes va ser la torre dels bascos, Vicent Poirier. El Baxi, per fi, va sumar gràcies al danès Lundberg i a un alley oop que va culminar Sima (36-31). Els bascos, de tota manera, van arribar fins a la mitja part amb la que era la seva màxima diferència fins aleshores (41-31), després d'una cistella de qualitat de Shields. El Baskonia ja s'havia posat les piles, anotant 30 punts en deu minuts.



Els locals obren forat

A la respresa, Peñarroya va tornar a col·locar sobre la pista Sakho, que es va entonar, i va donar la direcció altre cop a Sergi Garcia. Murphy, molt més endollat que Zubzic, també rebia la confiança del tècnic. El Baxi va aguantar (50-42, minut 24) amb les cistelles de Sakho i Lundberg. Després van entrar Sima i Toolson, qui va fer pujar el 54-45 amb un triple. Del Águila també va suplir Murphy.

El Baskonia va obrir més forat amb el 61-45 i Zubic va tornar al parquet per donar repòs a Lundberg. Del Águila era el que trencava un parcial advers de 7-0. Aquest tercer quart es va cloure amb un 65-49 després dels tirs lliures que va convertir el gran especialista Toolson, que continua sense fallar des dels 4,60.

Sergi Garcia va acostar l'equip (67-52) amb un triple abans que Zubcic rebés una estricta tècnica per fer flooping, per simular. El Baskonia s'escapava de divuit punts (72-54) i Peñarroya va fer tornar Zubcic a la banqueta. Els manresans no es deixaven anar; Toolson i Muñoz van reduir fins al 72-59 a sis minuts del final.

Lundberg encara retallava una mica més (72-61) un Baxi que tenia Jou a la pista, que es va atrevir fent el triple del 76-64. Sakho queia per cinc faltes i el partit es va escolar fins al definitiu 82-71, i Òrrit va tenir uns segons de joc.