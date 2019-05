Cinc equips lluitaran per tres places de play-off en les últimes 4 jornades

Tres places són les que falta determinar: la sisena, la setena i la vuitena. Les que, en un termini de quinze dies, definiran del tot els play-off de la lliga ACB. Ara són per al Joventut (16 victòries), per al Baxi (16) i per al Tecnyconta de Saragossa (16). Però a prop, i amb aspiracions, hi ha l'Iberostar (15) i el MoraBanc Andorra (14). Tots han d'afrontar quatre jornades, les darreres i decisives.

El Bàsquet Manresa, que té un doble compromís fonamental aquesta setmana (divendres rebrà l'Andorra, diumenge jugarà a la pista del Joventut), mou peça i ha reforçat la posició de base amb la reincorporació de Dani Garcia, el base mataroní que tenia cedit aquesta temporada a la LEB Or, al Levitec Osca. El club manresà ho va comunicar ahir al matí i el base arriba després que l'equip de l'Alt Aragó hagi quedat a les portes del play-off d'ascens, en el desè lloc (18 victòries-16 derrotes). Amb la lesió de Corey Fisher, el Manresa va aconseguir la cessió de Sergi Garcia, del València Basket. Ara que Dani Garcia ha quedat lliure s'afegeix al grup per descarregar de minuts en la direcció el danès Lundberg. Dani Garcia és un bon repartidor de joc, com va mostrar en els partits amb el Manresa de la temporada passada a la LEB. Al Levitec Osca, aquest jugador de 21 anys i 1,82 metres ha jugat una mitjana de 23 minuts, ha repartit 3,3 assistències per partit i ha anotat 5,1 punts en 34 jornades.

Amb Erik Murphy oferint bons símptomes de millora de la seva fasciïtis plantar en el partit que els manresans van perdre davant del Baskonia (82-71), ara les mirades se centren en Cady Lalanne i la seva lesió al múscul soli de la cama dreta. La seva participació en els propers partits és dubtosa, tot i que Peñarroya no descartava que s'arrisqués, atès el moment de la temporada definitiu.



Tornar a sumar

El Baxi Manresa depèn d'ell, i dues victòries continuen sent una xifra que la lògica marca, en el seu cas, com la necessària per entrar als play-off pel títol. Dels 5 conjunts implicats en la lluita pels tres llocs cobejats, el Manresa i l'Andorra són els únics que tenen 2 partits de locals i 2 a fora. Els homes de Joan Peñarroya, després de jugar amb el MoraBanc (divendres a les 19.15 h) i el Joventut, rebran al Nou Congost el Fuenlabrada i acaben a la pista del Tecnyconta. Pel que fa a l'equip d'Ibon Navar-ro, haurà de derrotar el Baxi per mantenir les aspiracions; després té dos partits seguits al Principat (amb el Barça i el Breogán) i acaba a Màlaga, amb l'Unicaja.

El DS Joventut tindrà 3 partits a l'Olímpic (UCAM Múrcia, Baxi i Estudiantes en l'última jornada) i només un a fora (Baskonia). I per al Tecnyconta, també 3 duels al Príncipe Felipe (Burgos, Madrid i Baxi) i només una sortida, a Gran Canària. L'Iberostar Tenerife, en canvi, farà 3 partits com a visitant (Breogán, Obradoiro, Montakit Fuenlabrada) i un de local, contra l'Unicaja. Quan divendres es jugui el Baxi-Andorra ja es coneixeran els resultats del Tecnyconta-San Pablo Burgos (es juga demà), del Breogán-Iberostar (dijous) i del Joventut-UCAM Múrcia (dijous).