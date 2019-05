El somni d'una final a Madrid és a prop

Des de l'any 2010, quan el Barça va ser a un gol de jugar la final de Champions al Santiago Bernabéu, els blaugrana desitgen poder ser en una final de la Lliga de Campions a la capital de l'Estat. Tot i que no seria el mateix, ja que aquesta vegada la final se celebra al Wanda Metropolitano, estadi de l'Atlètic, el Barça és a només noranta minuts de poder disputar aquesta final de la Champions a la capital espanyola.

L'obstacle que tindrà davant el Barça és el Liverpool de Jürgen Klopp. L'avantatge és clar a favor dels blaugrana (3-0), però la ferida de Roma és molt recent i això pot servir per aprendre de l'error o per seguir sent vulnerable a l'hora de mantenir un avantatge clar en l'eliminatòria d'avui a Anfield (21.00 hores). La darrera vegada que el Liverpool va remuntar un resultat en contra de l'anada a Champions va ser l'any 2007, precisament a les semifinals, amb empat de resultat de l'anada davant el Chelsea (1-0) i triomf finalment als penals, per ser en una final que acabarien perdent davant el Milà (2-1). Aquell mateix any, el Barça va quedar eliminat als vuitens pel Liverpool.



Lesions importants al Liverpool

Jürgen Klopp està tenint una problemàtica greu amb les lesions els darrers dies. A més de la contundent derrota al Camp Nou, el Liverpool no podrà comptar ni amb la seva estrella ni amb el davanter centre titular. Mohamed Salah i Roberto Firmino es perdran la tornada de les semifinals per lesió. Klopp necessitarà dos jugadors suplents perquè anotin els gols dels referents reds. Una de les opcions gairebé segura és el belga Divock Origi, que ha marcat cinc gols aquesta temporada i en qui Klopp confia com a revulsiu. L'altra posició probablement l'ocuparà el suís Xherdan Shaqiri, l'extrem desequilibrant i més semblant a Salah que té el Liverpool a la plantilla actualment. Tampoc hi serà Naby Keita, que va haver de retirar-se del camp a l'anada i es perdrà el que falta de temporada. Semblava que el capítol de baixes per als reds havia acabat, però ahir a la sessió d'entrenament tampoc va acabar la sessió i només en va fer una part una de les grans estrelles del Liverpool, el central Virgil van Dijk. El defensa holandès està sent clau aquesta temporada per lluitar per la lliga anglesa i per la Champions i va ser escollit Millor Jugador de l'Any a la Premier League per l'Associació de Futbolistes Professionals (PFA). Van Dijk serà dubte fins a última hora i el Liverpool no descarta que estigui en el partit, però no es trobarà al 100%.

La visita a Anfield suposarà el retorn de Luis Suárez i Philippe Coutinho a la que va ser durant anys casa seva. Ara, ambdós vestiran els colors blaugrana. El davanter uruguaià, que va sortir en roda de premsa ahir juntament amb Ernesto Valverde, va assegurar que guarda «un molt bon record de l'etapa al Liverpool» i va aprofitar l'ocasió per agrair que el van fer «professional». I va puntualitzar que si marca un gol avui no el celebrarà.

D'altra banda, Ernesto Valverde va mostrar-se caut i considera que «el resultat de l'anada no canvia res, hem d'atacar i sortir a guanyar el partit». L'extremeny va recalcar la importància de la baixa de Dembélé. «Per a nosaltres és un gran problema ja que serà un partit en el qual se suposa que hi haurà espais», va afirmar el tècnic blaugrana.

L'onze que decidirà Valverde és encara una incògnita, però, entre els possibles dubtes, Arturo Vidal i Semedo parteixen com a favorits per entrar en substitució d'Arthur Melo i Sergi Roberto, que han sigut els titulars durant una gran part de la temporada i que, igualment, és probable que tinguin també minuts.