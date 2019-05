El fantasma de Roma apareix a Liverpool i elimina el Barça

Conjurat perquè no es repetís la desfeta de l'any passat al camp de la Roma va sortir el Barça al calent Anfield de Liverpool. Però el fantasma de l'Olímpic de la capital italiana també va ser ahir a Anglaterra. De forma inexplicable, el conjunt blaugrana va caure eliminat tot i el 3 a 0 de l'anada. Veure-ho per creure-ho.



Ernesto Valverde va repetir l'alineació de l'anada, malgrat les especulacions de canvis que s'havien fet els darrers dies. Els locals no van poder alinear Salah, Firmino i Keita, tots tres lesionats.



El conjunt entrenat per Jürgen Klopp va sortir molt fort; ja al minut 2, Jordi Alba va evitar una rematada molt favorable dels anglesos. Amb un ritme infernal de joc, el Liverpool va marcar al minut 8. Henderson va anticipar-se a una cessió errònia de Jordi Alba, va fer una rematada potent que Ter Stegen va rebutjar com va poder. Origi, que venia del darrere tot sol només va haver d'empènyer al fons de la xarxa.



Durant el primer quart d'hora, el Barça es va veure totalment superat. Al minut 16, però, Messi va disposar d'una molt clara ocasió; va rebre una passada creuada de Jordi Alba dins de l'àrea i en lloc de fer la rematada de primeres, amb tot a favor, va intentar retallar el seu defensor, però no li va sortir bé. Dos minuts després la va tenir Coutinho amb una transició ràpida del seu equip; el brasiler va rebre l'assistència de Messi, però el seu xut, ras i creat, el va aturar bé Alisson. Messi ho va provar al minut 19, però el seu llançament va sortir fregant el pal esquerra de la porteria local.



El Barça havia fet el més difícil, contenir en certa forma la força dels reds, però els anglesos no es van rendir, ni molt menys, i van tornar a crear perill ben aviat. Una rematada d'Henderson la va rebutjar Piqué amb el cap a l'àrea petita (min 22) i tot seguit era Robertson va posar a prova Ter Stegen.



En aquesta fase del partir, el moltes vegades discutit Arturo Vidal apagava molts focs al mig del camp. Després de la mitja hora de joc es van viure uns minuts més calmats, sobretot després de diverses aturades per lesions. En la recta final del primer temps, el Liverpool va seguir pressionant però sense trobar espais per fer perill real. Tampoc el Barça en les seves arribades inquietava el porter Alisson. Els blaugrana intentaven fer més possessions llargues però sense profunditat. Poc abans del descans, una rematada de Robertson va anar al braç d'Arturo Vidal, desviant-se la pilota a córner. El col·legiat va allargar quatre minuts la primera part en els quals no va haver-hi canvis en el marcador favorable al Liverpool, encara que Messi amb un xut llunyà i ras va estar a punt de marcar (min 48) com també Jordi Alba en un u contra un amb Alisson, que va evitar que la vaselina del català es convertís en l'empat.

Nefasta segona part



La sortida del segon temps va ser semblar a l'arrancada del partit, amb un Liverpool llançat i amb un ritme molt exigent. Sergi Roberto va estar atent per tallar una pilota a Mané quan aquest encarava Ter Stegen (min 50). En el corresponent córner el porter del Barça es va lluir per aturar una rematada d'esperó de Van Dyjk i, en la jugada següent, era Alisson qui aturava una bona rematada de Luis Suárez en una acció de contracop. En dos minuts, 54 i 56, el Liverpool va igualar l'eliminatòria. Wijnaldum, que havia entrat en el descans, va fer un doblet i es va convertir en l'heroi provisional de la nit. El primer amb un xut dur però centrat i sense encert de Ter Stegen; el segon, una rematada de cap quan el jugador del Liverpool es trobava sol després d'una centrada per la banda esquerra.



Com ja va passar al llarg de moltes estones en l'anada, el Barça no tenia el partit sota control, un fet poc habitual els darrers anys. Amb el marcador igualat, el Barça va buscar el gol que pogués donar tranquil·litat, però ho feia amb poca velocitat. Messi va tenir una ocasió al minut 68 però Alisson va tornar a respondre amb una bona aturada. Valverde va donar entrada a Arthur en el lloc d'Arturo Vidal (min 74).



La desfeta definitiva va arribar al minut 79. Veure-ho per creure-ho. Un llançament de cantonada al primer pal el va aprofitar Origi per fer esclatar Anfield. En ple deliri i descontrol blaugrana, Shaqiri va rematar sol de cap però sense encert (min 85). Mané va poder fer el cinquè i el Barça va jugar els darrers minuts amb Piqué com a davanter centre. Un recurs que no va fer efecte. Capcots i cap a casa.