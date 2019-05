Ferran Sibila: «La bona arrencada del Göteborg ha estat una sorpresa»

El gironellenc Ferran Sibila ha començat amb bon peu la seva aventura com a entrenador assistent de l'IFK Göteborg. L'històric club suec ha sumat 13 punts en els 7 primers partits de lliga i ocupa la segona posició a l'Allsvenskan, a només 1 punt del líder, el Malmö. «Ha estat una sorpresa. Confiem en el potencial de la plantilla i en la nostra feina, però després de la història recent del club, no ens esperàvem que ara mateix poguéssim ser on som a la classificació», explica Sibila.



Equip de descens

En les previsions inicials abans d'iniciar-se la Primera Divisió, els periodistes suecs col·locaven el Göteborg com a clar candidat al descens. Immers en una important crisi esportiva i econòmica, el club va apostar aquest hivern per contractar els serveis de l'empresa catalana Soccer Services Barcelona SL, que va enviar el tècnic berguedà a ser l'entrenador assistent de Poya Asbaghi per intentar reflotar l'entitat a través d'una millora en el model de joc: «Amb el club i l'entrenador vam decidir que no tindríem un objectiu a la classificació. El que volem és aconseguir una identitat. No tenim una pressió per salvar-nos o anar a Europa. Si seguim treballant en la identitat, això ens portarà a aconseguir bons resultats », assegura. Preguntat per si la seva feina ha estat clau en aquest sorprenent inici de campanya, el tècnic berguedà té molt clar que el més important és l'esforç de tots els integrants del club. «En el futbol tothom és important però ningú és imprescindible. La petita feina de cadascun dels membres del Göteborg és el que de moment fa que les coses estiguin anant tan bé. Considero que amb Soccer Services estem fent una bona feina, però en cap cas som la clau d'aquest inici», assevera.

Després de quatre mesos de treball, i deixant de banda els bons resultats, sembla que l'acord comença a donar els seus fruits. El joc del «Blavitt» ha evolucionat clarament cap al model associatiu amb el qual Sibila i la seva empresa ja van enlluernar a Sundsvall. Queda molt camí per recórrer, però arribar a bon port seria impossible sense una bona relació amb el primer entrenador. Sibila se sent còmode al costat de Poya Asbaghi i aquest feedback és transcendental per al futur de l'equip: «Amb Poya passem moltes hores junts, som com una parella! Pot sorprendre que siguem de cultures futbolístiques tan diferents i ens entenguem. Debatem i intercanviem opinions per arribar a entendre el que ha de fer l'equip. Estic molt content amb ell, és un entrenador excel·lent».



Més golejador

Sortida de pilota, possessió, passades curtes, pressió alta i gols, molts gols. Tot i tenir una base de jugadors joves sortits del planter del club, el model està connectant amb el talent i el Göteborg és l'equip més golejador de la primera divisió, amb 16 gols en 7 partits. Els bons resultats i les estadístiques, però, no descentren Sibila, conscient que la lliga no ha fet res més que començar: «El que hem de fer és tocar de peus a terra. Només són 7 partits i les coses poden canviar molt ràpid. L'esforç de cada un dels jugadors i la seva unió és el que ens està fent rendir. Estem molt contents, tots estan fent un treball excepcional», diu Ferran Sibila.

Després de dos anys com a assistent principal a la banqueta del GIF Sundsvall, Sibila va decidir canviar aquest hivern la petita localitat sueca per la gran ciutat de Göteborg. L'inici ha estat positiu en l'aspecte professional, però també hi ha hagut una millora en la seva vida personal. «Göteborg és una ciutat molt bonica, hi ha molta aigua, llacs, mar i boscos grans on sortir a passejar. A més, hi ha l'aeroport molt a prop de la ciutat i he pogut fer una escapada a casa. Família i amics han anat venint i això ho valoro molt», acaba el tècnic berguedà.