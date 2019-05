L'Avinent busca la cinquena permanència

Quan el proper dissabte, a les cinc de la tarda, al complex esportiu de l'Hospitalet Nord, s'enceti una nova edició de la lliga Iberdrola, tal com s'ha rebatejat el Campionat d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor femenina, les atletes de l'Avinent Club Atlètic Manresa tornaran a lluitar per eludir les dues últimes posicions al final de la competició i, en conseqüència, segellar la cinquena permanència consecutiva a la màxima categoria estatal.

L'anhel de l'entitat, dels seus tècnics i de les seves esportistes, per assolir, any rere any, el desafiament de la continuïtat a l'elit, emmascara el fet que l'equip femení de l'Avinent CA Manresa s'està afermant com un clàssic de la categoria, malgrat les limitacions pressupostàries que li impedeixen fitxar atletes de renom.

La forja d'especialistes al planter s'ha revelat com la clau de l'èxit de les bagenques i s'entreveu com la millor garantia d'èxits esportius futurs. Enguany, l'aportació d'atletes que destaquen tant per la seva joventut com per la seva qualitat, com Avril Durán, Carlota Soler i Clàudia Galán, pot ser determinant perquè l'equip assoleixi l'ambicionada permanència.



El mateix duet en cinc modalitats

Les dificultats per formar un grup competitiu d'una quarantena d'atletes i les baixes per lesió que pateix l'equip, almenys per a la jornada inicial, propicien que només es mantingui el mateix duet d'especialistes que va iniciar la Divisió d'Honor el curs passat en cinc proves: els 400 m llisos (Laura Bou i Meritxell Tarragó); els 100 m tanques (Paula Raúl i Laura del Paso); els 5.000 m marxa (Mar Juárez i Eva Muñoz); el llançament de disc (Ainhoa Martínez i Alba Estévez) i el llançament de javelina (Blanca García i Judith Sellarés). En l'altra quinzena, s'ha hagut de substituir almenys una de les dues atletes titulars.

L'Avinent CA Manresa ha conformat, una altra vegada, un equip de garanties, malgrat no poder disposar, com ja va succeir la temporada passada, de l'obstaculista Najwa Chouati, becada per la Universitat de Lindenwood (Missouri), ni de la polivalent Emilia del Hoyo, que segueix cursant estudis universitaris a Sacramento. Tampoc s'ha reincorporat a l'equip la migfondista balear Marina Petkova, que ha allargat el seu parèntesi competitiu. En contraposició, la migfondista Núria Tió formarà el duet de 800 m llisos amb Marina Guerrero.

Tampoc figuren en aquesta primera convocatòria Marta Riera, Judit Canal, Alba Gallardo, Ester Guerrero, Carme Tort, Mireia Chico, Laura Clemente, Anna Feliu i Judit Sellarés. N'agafen el relleu Mar García, Avril Durán, Carlota Soler, Maite Marzo, Mercè Guerra, Clàudia Galán i Meritxell Lladó.



Idèntic format competitiu

El campionat es regeix pel mateix sistema de competició que les últimes temporades. Dues jornades prèvies amb quatre seus on s'enfronten quatre equips i en què els clubs es mesuren amb dues atletes per prova, i la jornada final, amb vuit equips lluitant pel títol i una segona vuitena maldant per mantenir la categoria, amb només una especialista per prova. Dissabte, a l'Hospitalet, els oponents de l'Avinent CA Manresa seran el FC Barcelona, l'ISS l'Hospitalet i el Tenerife Cajacanarias.