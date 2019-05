El Gimnàstic canvia la seva imatge amb un nou escut

L'escut del Gimmàstic de Manresa s'ha posat al dia. Des de la seva fundació, el 1947, no s'havia fet cap retoc a la insígnia de l'entitat i ara, la nova junta directiva, encapçalada per Dario Riera, ha posat a votació dels socis el canvi de disseny. En una assemblea extraordinària, es va aprovar el nou emblema, que ha estat grafiat per Greta Riera. Segons el president del Gimnàstic de Manresa, «s'han mantingut els elements principals de l'escut anterior, i un fet important és la incorporació de l'any de fundació. Aquest és un primer pas per a la modernització del club».

En la mateixa trobada d'associats, de les més participades dels darrers anys, a la sala de trofeus del Gimnàstic Parc, l'entitat va donar a conèixer el nou disseny de la samarreta principal i el canvi de marca, ja que Nike reemplaçarà Adidas, que ha servit la roba les darreres temporades. En aquest cas també s'ha buscat un grafia trencadora, ideada entre Alícia Bajona, vicepresidenta del Nàstic, i els servis de disseny de Fútbol Emotion.