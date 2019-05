Guanyar o guanyar per arribar als play-off

S'acosta el final de lliga regular i cada partit és decisiu per al Baxi, i més encara els que jugarà al Nou Congost. El seu visitant aquesta tarda (19.15 hores) serà l'Andorra d'Ibon Navarro, obligat al triomf perquè perdre li suposaria quedar gairebé descartat per als play-off. Els andorrans tenen 14 victòries, per 16 dels manresans, que són els vuitens i tanquen les posicions de play-off. A més, en el partit que es va disputar a la primera volta al Pavelló del Govern, el Baxi es va imposar per 77-82.

És veritat que el Bàsquet Manresa té més marge de maniobra si perd, però la derrota seria un cop dur per als de Peñarroya, que, aquest diumenge, es desplacaran a l'Olímpic de Badalona per jugar un partit partit contra el DS Joventut per al qual els aficionats del Baxi han retirat ja 320 entrades.

Aquest vespre, en el partit amb el MoraBanc Andorra, podria tenir uns quants minuts Dani Garcia, base incorporat al Manresa després d'estar cedit a l'Osca, de la LEB Or. Ahir, Peñar-roya també va confirmar que Lalanne, que no va actuar contra el Baskonia per una lesió en el soli de la cama dreta, estarà disponible per jugar. Com també Toolson, de qui ahir es va saber que ha estat tota la setmana amb molèsties a l'esquena per una lumbàlgia. Peñarroya va ser clar quan se li va demanar per tots dos: «Tant l'un com l'altre només s'han entrenat 20 minuts amb l'equip durant la setmana. Jugaran i ho faran bé».

El missatge de l'entrenador és «d'il·lusió», tot i reconèixer que «la nostra temporada ha estat plena de problemes, lesions i canvis. De tota manera, trobar-nos ara en una situació com en la que estem, lluitant per entrar als play-off, és per estar molt contents». Si finalment juga, Dani Garcia serà el 23è integrant del Baxi que haurà tingut minuts durant la temporada, fet que seria un rècord absolut en la història del club manresà.

Joan Peñarroya avisa de la plantilla plena de recursos d'un Andorra «que actualment es troba en una molt bona ratxa ofensiva, amb grans percentatges».

Pel que fa a Ibon Navarro, que tornarà al Nou Congost de tècnic rival despres del bienni (2015-17) a la banqueta manresana, diu que «si guanyem, les possibilitats de play-off es podran mantenir fins al final, i si perdrem, ja seran gairebé impossibles. És necessari que igualem el nivell d'energia del Baxi, especialment alt al Congost. Serà el primer cop que torno, segur que podré veure gent que estimo molt, però quan comenci el partit el que volem és guanyar».

El suport de l'afició del Congost serà fonamental aquest vespre, tant en els bons moments com, més especialment, en els dolents. Joan Peñarroya es mostra convençut que «l'afició tornarà a estar avui amb nosaltres, no ens ha fallat en tota la temporada».