Luis Suárez estarà de baixa entre quatre i sis setmanes

El davanter uruguaià Luis Suárez estarà entre quatre i sis setmanes de baixa segons ha confirmar aquest divendres el FC Barcelona. El genoll dret del jugador va ser sotmès a una artroscòpia dijous a la nit i la temporada amb el Barça s'ha acabat per a ell, quedant del tot descartat per disputar la final de la Copa del Rei, el proper 25 de maig contra el València CF al Benito Villamarín de Sevilla. Suárez si podria participar, amb la selecció de l'Uruguai, en la propera Copa Amèrica que s'ha de disputar dal Brasil del 14 de juny al 7 de juliol.

En el comunicat que ha fet oficial aquest divendres el FC Barcelona s'especifica que l'artroscòpia ha estat en el genoll dret per una lesió meniscal interna a càrrec del doctor Ramon Cugat i sota la supervisió dels serveis mèdics del club, amb el temps de baixa aproximat ja esmentat d'entre quatre i sis setmanes.