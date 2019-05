Suárez es perd la final de Copa per una lesió al menisc

L'objectiu és que arribi a temps per disputar la Copa Amèrica amb la selecció nacional d'Uruguai, que se cel·lebrarà del 14 de juny al 7 de juliol al Brasil. Luis Suárez arrossega des de fa mesos molèsties al genoll dret, i fins i tot va arribar a ser tractat durant la temporada amb cèl·lules mare per regenerar l'articulació. El partit del dimarts passat a Anfield en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions (4-0) li va agreujar els problemes al genoll i el club va considerar que ahir era el moment per dur a terme l'operació, amb la lliga ja guanyada i després de caure eliminat en les semifinals de la Lliga de Campions, campionat prioritari de la temporada per part dels blaugrana. Així doncs, Luis Suárez diu adeu a la temporada 2018-19, un any complicat, en el quals ha patit dinàmiques molt negatives i altres de molt positives, inclús marcant tres gols al Reial Madrid en la golejada del Camp Nou a la lliga (5-1) i, durant la lesió de Messi, va ser el gran líder del conjunt blaugrana en l'atac. L'uruguaià ha marcat aquesta temporada 25 gols i ha fet 13 assistències, els números més fluixos de Suárez des de la seva arribada al Barça, l'any 2015.