El Swing organitza el quinzè Ciutat de Manresa, al Congost

El Complex del Vell Congost és l'escenari escollit, ja per quart any consecutiu, per celebrar el Trofeu Ciutat de Manresa, diumenge des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, quan hi haurà les últimes finals i lliurament de premis. L'organització és del Club de Ball Esportiu Swing Manresa, amb el suport de l'Ajuntament i amb la previsió de 250 ballarins dividits en 42 categories diferents. Entre les parelles que hi participaran, hi haurà la presència del club que n'és organitzador, així com d'altres de la ciutat, el Frak i el Royal Dance. Ahir es va fer l'acte de presentació del trofeu, amb Jordi Serracanta, regidor d'Esports, i Jesús Rubio, president del Swing.

Ja són quinze Trofeus Ciutat de Manresa celebrats des del 2007 fins al 2019. El primer va ser el 2002. Això, més la qualitat dels entrenadors, dels ballarins i dels èxits assolits, fan de Manresa tot un referent.

La competició del diumenge serà puntuable per al circuit del rànquing nacional en les modalitats de balls estàndards i balls llatins. Com ha sigut habitual en les últimes edicions, el Complex del Vell Congost es condicionarà i s'engalanarà per convertir-lo en una gran pista de ball on sonarà la música de forma ininterrompuda durant gairebé dotze hores. Les parelles seran de diferents comunitats autònomes (les illes Balears, Madrid, el País Basc, el País Valencià, Aragó, entre d'altres) i hi haurà una bona participació de clubs de les comarques de la Catalunya Central, amb ballarins a partir dels cinc anys d'edat i fins més enllà dels 70.

Hi haurà un gran ventall de competicions (42), de categories juvenil, júnior, youth, adult, sènior i màxima categoria, i totes amb el seu espai de lluïment.

Jordi Serracanta va manifestar que l'esport «és segell de ciutat» i va recordar que durant la darrera temporada «Manresa ha acollit més de cent actes esportius, amb el que això significa d'impacte. Si això és possible és gràcies al gran treball de les entitats esportives». Jesús Rubio va agrair les fàcilitats i les magnífiques instal·lacions del Complex Vell Congost i va lloar el programa esportiu «Esports a la carta» que impulsa la regidoria, que «ha facilitat a molts escolars la pràctica d'esports minoritaris com el ball esportiu». Més d'un miler d'alumnes han participat en 41 classes de l'equip de balladors del Swing, i més d'un miler a càr-rec del Royal Dance i Frak.