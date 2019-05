El Baxi prepara el partit contra el Joventut sense Toolson que ha passat la nit a l'hospital

Poques hores després d'haver perdut al Nou Congost amb el MoraBanc Andorra (64-77), el Baxi Manresa jugarà aquest diumenge a la pista del Divina Seguros Joventut (12,30 hores, en directe per Vamos) amb la voluntat de mantenir ben fermes les seves aspiracions d'entrar al play-off pel títol. Quan manquen 3 jornades, el Baxi és ara novè, fora de les places de les eliminatòries, mentre el Joventut, també amb 16 triomfs, és vuitè, En el partit de la primera volta al Nou Congost, la Penya es va imposar per 66-67 després d'un polèmic final.

El Bàsquet Manresa, que té lesionat per unes setmanes al base Corey Fisher, espera comptar amb Cady Lalanne que va jugar contra l'Andorra Malgrat la seva lesió al muscle soli de la cama dreta però qui segur no hi serà és l'escorta Ryan Toolson, que es va ressentir de la lesió a l'esquena que ha arrossegat durant la setmana. Toolson es va quedar clavat als dos minuts del partit contra l'Andorra i ja no va poder continuar. Després, el jugador es va desplaçar a l'Hospital Sant Joan de Déu on ha passat la nit en observació per determinar quin és l'abast de la seva lesió. L'entrenador, Joan Peñarroya, ha dit Aquest dissabte, abans de l'entrenament, que "el Ryant tenia mostres de molt dolor i ha passat la nit a l'hospital, esperem que les proves descartin una lesió important". Jess Toolson, l'esposa del jugador, ha penjat una foto el seu compte d'Instagram i ha agraït l'interès i les mostres de suport dels aficionats.

Sobre el partit, Peñarroya ha manifestat que "els dos equips necessitem la victòria. El Joventut té dos grans generadors en el seu joc, que són Laprovittola i Marko Todorovic". Aquest darrer, precisament, és dubte per un cop al genol que va rebre en el partit davant de l'UCAM Múrcia de dijous. El Baxi Manresa no estarà sol en el partit d'aquest diumenge, ja que tindran 400 aficionats a les grades de l'Olímpic de Badalona.