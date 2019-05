La FUB i el Baxi impulsen una acadèmia internacional

Una iniciativa inèdita i amb un marcat segell manresà. A partir de l'estiu hi haurà uns primers campus que en seran l'assaig i, si tot rutlla com es preveu, des del setembre ja seran l'International Manresa Basketball Academy, amb les sigles IMBA. És el que tiren endavant la Fundació Universitària del Bages (FUB) i el Bàsquet Manresa, amb el suport de l'Ajuntament i de centres com la Joviat o La Salle, que col·laboren per a aquells alumnes que hagin de cursar el batxillerat internacional. La proposta és per a nois i noies de partir de 16 anys i la formació que rebin tindrà reconeixement universitari. La residència de la FUB serà on viuran els joves, que es podran beneficiar d'altres serveis de primer nivell, com la clínica universitària.

Valentí Martínez, director general de la FUB, va detallar que «des del principi, quan vam pensar en el projecte, el que hem tingut és un suport total del Bàsquet Manresa; s'hi ha abocat, és un soci ideal». El regidor Jordi Serracanta veu l'IMBA ideal per fer crèixer «l'autoestima de la ciutat».

Marc Bernadich, vinculat tant a la FUB com al Baxi, i que serà el coordinador de l'IMBA, va seguir en la mateixa línia: «És un pas per creure més en nosaltres. Tenim unes grans condicions, els nois i noies que participin al programa tindran en pocs metres els millors serveis esportius i acadèmics. El que fem és aprofitar les sinergies i les nostres potències». El juliol hi haurà uns campus en els quals hi haurà una quinzena de joves. Serà el test per a l'IMBA, que es vol posar en marxa el setembre amb un total de 1o participants i sota la tutela esportiva de Josep Riera.

Encara que els jugadors, més endavant, no potser arribin a ser professionals, rebran la formació per accedir a la direccció o gestió esportiva, amb classes magistrals per part de tècnics i jugadors ACB.



Arriba la selecció xinesa sub-19

Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa, va confirmar que hi ha màxima implicació per part de la seva entitat «per posar més en valor el que nosaltres treballem millor, que és l'esport». Sàez va avançar que, des del proper dimarts i fins diumenge, estarà concentrada a la capital del Bages la selecció xinesa sub-19. «Aquest és el primer èxit de l'IMBA».