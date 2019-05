Primer de tot, la reacció del Baxi Manresa va ser molt emocionant i per treure's el barret, que va lluitar ahir de tu a tu amb l'Andorra, tot i que es va quedar sense Ryan Toolson al minut 2. Segon, l'Andorra va merèixer guanyar, va ser més complet i va dominar els rebots gairebé tot el partit. Però, tercer i no menys influent: és escandalós el tracte que rep el Manresa, tota la temporada pel col·lectiu d'àrbitres ACB al Congost. No els deu agradar xiular aquí, o potser no volen el Baxi als play-off. Durant tot l'any, des del dia del Joventut, el club no se n'ha sabut ensortir. És cert que el respecte es gua-nya i que al Manresa, segurament, li caldrà un altre any per no ser considerat un parent pobre contra qui tot s'hi val. Esportivament, la derrota, més la pèrdua de l'average particular, ha complicat les possibiliats de ser als play-off. Però, ja a aquestes alçades, comença a ser menys important per a un equip davant del qual l'afició ja fa dies que es treu el barret.

El partit va començar amb una primera cistella de Zubcic que de seguida va igualar Albicy. Sakho va veure com li treien una pilota que havia tocat l'anella i, tot seguit, va cometre falta en defensa. Tant els jugadors com els seguidors tenien el xip connectat, però Sakho feia la segona falta personal quan tan sols s'havia jugat un minut i mig. El pivot congolès es va refer amb un bàsquet més tir addicional, que el va fallar. El Baxi defensava en zona i Lalanne suplia Sakho, però la mala sort no s'aturava: Ryan Toolson es va ressentir de la lumbàlgia que va tenir durant la setmana i es va haver de retirar al vestidor amb ajuda.

Álvaro Muñoz era qui entrava a les files manresanes i l'Andorra va aprofitar l'impacte de la baixa de Toolson, un gran cop moral, per posar-se 4-9 després d'un triple d'Albicy, a cinc minuts per acabar el quart. L'avantatge va anar creixent amb el 4-11 anotat per Upshaw. Tomàs va trencar la sequera local amb un bàsquet de tres des de la cantonada. El tècnic manresà va canviar de base, amb l'entrada de Sergi Garcia per Iffe Lundberg. Pere Tomàs mantenia l'eficàcia i era el braç armat d'un Baxi que es resistia a rendir-se tot i les dificultats (10-13).

Els del Congost tornaven a una zona que trencava Sanè. Amb una dosi important de coratge, Muñoz mantenia els locals a prop (12-16) a dos minuts per acabar el quart. Els àrbitres no ajudaven, com ja és costum al Congost: falta en atac de Lalanne, amb 14-17 al marcador. El període es va tancar amb 16-20, que no era mal resultat vist tot el que havia passat.



Vius a la mitja part

Els manresans van sortir amb energia renovada i Yankuba Sima es penjava de l'anella, com també ho va fer Sergi Garcia, amb el 20-20. Ennis va replicara de seguida amb un triple, però els del Baxi no paraven de lluitar i Muñoz també encertava de tres. L'esforç en defensa dels bagencs era impressionant i Tomàs, amb tirs lliures (25-23), tornava a avançar els locals, a sis minuts del descans. Entre Albicy i Sanè van remuntar (25-28), i va entrar Zubcic per un Murphy que s'esforçava en defensa.

Guillem Jou es va incorporar al partit i el desnivell de faltes era evident: 12 del Baxi per només 6 de l'Andorra. Jou es va inventar un triplàs al límit de la possessió que era el 30-29. El MoraBanc va reaccionar amb un parcial de 0-7 i Lalanne va tornar a la pista per cometre aviat la seva segona falta, després de fallar dos cops sota cistella. Diagné posava el 30-37 a dos minuts per arribar a la mitja part. Albicy completava el 0-10 i Peñarroya havia de demanar temps mort per mirar de frenar la sagnia. Sakho va entrar per Lalanne però ningú no frenava un Albicy que ja portava 17 punts. El 30-42 es va trencar finalment amb un bàsquet de Lundberg i un triple de Jou (35-42), molt inspirat. En els darrers segons del quart va debutar Dani Garcia, i Lundberg s'enfilava més amb un 2+1 brillant, que era el 38-44 del descans.



Més àrbitres i poc encert

El tercer quart va començar amb un tir lliure de Pere Tomàs (39-44) per una tècnica a Paco Vázquez, tècnic assistent d'Ibon Navarro, a la mitja part. El Baxi es col·locava a un sol punt (43-44) amb cistelles de Sakho i Lundberg. L'equip ara jugava amb dos cincs (amb Sakho i Lalanne), i amb Sergi Garcia com a director de joc.

Dos triples seguits d'Ennis van fer tornar els 6 punts de diferència. La tercera falta de Lalanne portava de nou Sima a pista i Guillem Jou suplia Sergi Garcia. Els rebots en defensa s'escapaven i l'Andorra es posava amb un 44-52. El Baxi es resistia a cedir i el 2+1 a tota la pista de Lundberg donava aire, mentre Peñarroya apostava ara pels dos quatres sobre la pista, Zubcic i Murphy. Els àrbitres es van menjar uns clars 8 segons en pròpia pista per part dels visitants i els mocadors van aparèixer en una increïble falta que Perea va asse-nyalar a Murphy en un rebot defensiu. El període va acabar amb els dos bases Garcia al parquet i amb 47-56. Els manresans havien anotat 9 punts en 10 minuts.

Però encara hi havia una dosi d'esperança... que els àrbitres van encarregar-se d'afeblir: la falta de jutjat de guàrdia a Lalanne més la tècnica a Peñarroya. El partit es va complicar, l'Andorra s'escapava (49-63), però Lundberg i el Baxi van culminar un 8-0 que els acostava a sis punts. La cinquena de Muñoz feia tornar Jou, i Jelinek clavava el triple letal, 57-67. Els cinc punts d'average s'acabarien perdent (64-77) amb l'afegitó d'una antiesportiva a Sakho, per si no n'hi havia prou.