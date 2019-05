Badalona posa a prova les forces del Baxi

El Bàsquet Manresa juga avui un altre partit clau per dirimir si al final entra o no al play-off, però molt pendent de l'evolució i de les notícies sobre Ryan Toolson, que va ser ingresat divendres a la nit a l'Hospital Sant Joan de Déu per fer-li proves a l'esquena. Ryan Toolson es va quedar del tot clavat quan només es duien 2'40'' del partit que el Baxi acabaria perdent amb l'Andorra (64-77), després de tota una setmana de molèsties. El jugador continuava ingressat ahir a l'hospital i la seva esposa, Jess Toolson, va penjar una imatge al seu compte d'Instagram en què agraïa les mostres d'interès i el suport. Joan Peñarroya va manifestar que «va passar la nit a l'hospital, amb mostres clares de dolor. Esperem que, després de les proves que se li facin, poguem saber que el que té no és res gaire greu».

La baixa de Toolson, que ja es veurà per quants dies és, s'afegeix a la de Corey Fisher. A més, Cady Lalanne està jugant amb una lesió al soli de la cama dreta no del tot recuperada. Joan Peñarroya diu que «les absències de Fisher i Toolson són molt importants per a nosaltres. Però ens hem de centrar en el partit que tenim amb el Joventut, que serà un adversari molt complicat. Per guanyar hem de fer un bon bàsquet, que en els darrers partits ens està costant, i ser més sòlids que divendres amb l'Andorra». La baixa de Toolson es cobrirà amb el retorn a la llista de convocats de Paco del Águila, que va tenir una bona actuació fa set dies a Vitòria.



Més de 350 aficionats a l'Olímpic

El partit a Badalona és bàsic per als dos equips, empatats amb 16 victòries a la classificació i que lluiten amb el Tecnyconta, l'Iberostar de Tenerife i el revifat Andorra per les tres places de play-off pendents. A més, per al Joventut i el Baxi hi ha present el record del partit al Nou Congost de la primera volta, amb un 66-67 per als badalonins, i els darrers segons, amb un parell de jugades polèmiques i decisives que els àrbitres van decantar de la banda dels verd-i-negres. Un 2+1 de Sakho que Bultó va convertir en una falta anterior i tirs lliures, i una acció de Laprovittola en atac castigada en falta del mateix Sakho que l'argentí va aprofitar per sentenciar.

Joan Peñarroya admet que «el focus ofensiu de la Penya té com a principals referents Laprovittola i Marko Todorovic, però no podem centrar-nos només en ells, perquè és un equip amb molt talent, que ha fet una gran temporada i que té moltes opcions de poder entrar al play-off».

A les oficines del Congost, els darrers dies, s'han venut més de 350 entrades per al partit. «Un suport tant gran com aquest i en uns moments difícils com els actuals s'agraeix molt, suposa un plus extra per a nosaltres i és una notícia excel·lent».