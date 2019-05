La bagenca Núria Mendoza guanya la Copa de la Reina davant l'Atlètic

Exitàs per a Núria Mendoza, que anit es va proclamar campiona de la Copa de la Reina, en una gran sopresa, ja que el perdedor va ser l'Atlètic de Madrid, el favorit. Les jugadores de la Reial Societat van saber defensar, sobretot en uns darrers minuts de molta pressió de les madrilenyes, les campiones de la lliga en superar el Barça. Tot l'esforç va tenir el premi merescut de la Copa de la Reina, primera del club de Sant Sebastià pel que fa a la categoria femenina. Es dona el cas que l'entrenador de l'equip és Gonzalo Arconada, germà del porter Luis Miguel Arconada, que va ser baluard en els millors anys de la Reial en la dècada dels 80.

Núria Mendoza, jugadora de Monistrol i de 23 anys, s'ha convertit en un puntal de la defensa de la Reial Societat. Formada als equips de base de l'Espanyol, amb aquest equip va debutar a la màxima categoria i el 2015 va encetar una nova etapa al club guiposcuà, amb el qual ha aconseguit el setè lloc enguany a la lliga.

En el partit d'ahir, que va ser presidit a Granada per Letícia, la reina d'Espanya, l'Atlètic va fer el primer gol tot just al quart d'hora i tot semblava que anava segons el guió previst. Però, molt aviat, les basques van aconseguir l'empat en marcar Palacios, i el resultat es va mantenir fins al descans.

Els nervis de l'Atlètic eren prou patents a la represa i van créixer de forma intensa quan Nahikari García va transformar l'1-2. Tot i així, quedava encara molt partit per endavant, una mitja hora llarga, en la qual les madrilenyes es van llançar a buscar la igualada per tal de forçar almenys la pròr-roga. No ho van aconseguir: unes vegades els pals i les altres actuacions de categoria de la portera basca, Alei Quiñones, van frustrar el segon gol de l'Atlètic. Mendoza i les seves companyes van esclatar amb llàgrimes d'alegria al final.