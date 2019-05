El Baxi cau a Badalona i fa un pas enrere en les seves aspiracions de play-off

Un Baxi Manresa molt minvat per les baixes de dos dels seus jugadors importants, Corey Fisher i Ryan Toolson, no ha pogut donar la sorpresa i ha caigut a la complicada pista del Divina Seguros Joventut, un rival directe en la lluita per entrar al play-off (86-70). Amb aquest resultat, els bagencs fan un pas enrere en les seves aspiracions de ser entre els vuit millors, i el partit de dissabte vinent davant el Fuenlabrada, al Congost, serà vital per tal de mantenir opcions. El danès Gabriel Lundberg, amb 19 punts, i el croat Tomislav Zubcic, amb 17 i 27 crèdits de valoració, han estat els millors del conjunt de Joan Peñarroya, mentre que Laprovittola, Todorovic i Ventura, amb 13, 15 i 17 punts respectivament, han liderat els de Carles Duran.

El primer quart ha estat molt anivellat, i els badalonins només han pogut obrir un forat de sis punts al darrer minut (21-15). En el segon període la tònica ha estat més o menys la mateixa, amb uns locals que volien escapar-se en l'electrònic i uns manresans que, amb molta lluita, els ho impedien i seguien dins el partit. S'ha arribat a la mitja part de l'enfrontament amb un marge de vuit punts per Joventut (44-36).

En la segona meitat, els verd-i-negres han estat sent lleugerament superiors i han ampliat la renda fins el 66-52 amb el qual s'ha acabat el tercer quart. En els darrers deu minuts el Baxi ha intentat tornar a entrar en el partit, però el seu rival ho ha impedit i no ha patit massa per sumar un triomf cabdal pels seus interessos.