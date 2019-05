El City de Guardiola es proclama campió de la Premier League

El Manchester City no ha fallat aquest diumenge i, amb la seva victòria amb remuntada inclosa a casa del Brighton (1-4) en l'última jornada, s'ha proclamat campió de la Premier League per segon any consecutiu, un resultat que impedeix al Liverpool, que no ha fallat en Anfield davant el Wolverhampton (2-0), donar la sorpresa i coronar una setmana màgica.

D'aquesta manera, els 'citizens' conquisten el seu sisè títol de lliga, després dels reeixits en les temporades 1936-37, 1967-68, 2011-12, 2013-14 i 2017-18, quart de la dècada i segon consecutiu, tots dos de la mà del tècnic Pep Guardiola.

Amb això, alcen el seu segon trofeu de la temporada, després d'imposar-se en els penals en la final de la Carabao Cup al Chelsea, i podrien completar el triplet domèstic si vencen al Watford de Javi Gracia en la final de la FA Cup del pròxim dissabte en Wembley. A l'estiu, a més, van obrir la campanya amb la conquesta de la Community Shield.

Els de Guardiola, no obstant això, van haver de reposar-se als nervis inicials, que els van posar a prova després que Mané anotés a Anfield i, gairebé alhora, Murray obrís el compte per al Brighton (min.27).

El conjunt 'sky blue' no va trigar a reaccionar i només un minut després va neutralitzar el punt local per mediació del 'Kun' Agüero, l'home que en 2012 va rescatar el títol en un històric partit amb remuntada en el descompte davant el Queens Park Rangers.

En el minut 62, Mahrez s'encarregava de posar distància en el lluminós amb una rematada des de fora de l'àrea, i Gundogan, en el 71, segellava el triomf que permet al City celebrar la seva segona lliga consecutiva. L'equip finalitza el campionat amb 98 punts, 32 victòries, dos empats, quatre derrotes, 95 gols a favor i 23 en contra.

Per part seva, el Liverpool, que havia de vèncer i esperar que els 'citizens' no ho fes, va complir la seva part del tracte i va somiar durant uns minuts amb la gesta, però finalment no li va bastar el doblet de Mané. Així, els de Jürgen Klopp acaben a només un punt del nou campió (97) i després d'haver concedit només una derrota aquest curs -30 triomfs i set empats