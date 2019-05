Gran debut i segon lloc de les noies de l'Avinent Manresa a Divisió d'Honor

«Les atletes han protagonitzat una actuació quasi immillorable com a equip. Ningú ha patit un defalliment, tothom ha ofert el nivell mínim que se n'esperava i algunes esportistes han excel·lit». Joan Lleonart, director esportiu de l'Avinent CA Manresa, es mostrava exultant des de les pistes atlètiques del Complex Esportiu de l'Hospitalet Nord. «Després del resultat d'avui, en la segona jornada de la Lliga Iberdrola, de la Divisió d'Honor femenina, hem de maldar per classificar-nos entre els vuit millors equips de l'Estat, competir a la fase pel títol en la tercera i última trobada».

La consecució de sis victòries individuals, arrodonides amb dos doblets; l'assoliment de sis millors marques personals per part de les atletes bagenques, i el rècord de Catalunya per a esportistes de més de 45 anys, signat per la veterana Maite Marzo, en els 400 m tanques, van possibilitar que l'equip manresà assolís una meritòria segona posició a la jornada inicial de la Lliga Iberdrola, en sumar 186,5 punts, 25,5 més que l'equip amfitrió, l'ISS l'Hospitalet, tercer. Les tinerfenyes del CajaCanarias van ocupar la quarta i última posició (127,5 punts), mentre que el FC Barcelona, com es preveia, es va imposar (219 punts).

El tercer lloc de Montserrat Montañés en llançament de martell (52,28 m) i el segon de Mònica Clemente en perxa (4,20 m) van ser les primeres notícies positives de la trobada per a l'Avinent CA Manresa. El primer triomf individual el va aconseguir Sofia Zorrilla en alçada, en signar el millor salt a l'Hospitalet (1,72 m).

Ainhoa Martínez va sumar el segon triomf en el llançament de disc (42,92 m), preludi del primer doblet de la tarda, el que van protagonitzar Marina Guerrero i Núria Tió en els 800 m. Guerrero, a més, va certificar la seva millor marca personal (2' 10'' 63).



Guerrero lidera el segon doblet

L'atleta de l'Avinent CA Manresa va liderar el segon doblet de l'equip bagenc en la prova de 3.000 m obstacles. Guerrero es va imposar amb un registre de 10' 39'' 24, seguida per Mercè Guerra, que amb un temps de 10' 41'' 26 va segellar la seva millor marca personal.

Els sextet de triomfs individuals el van completar Paula Raúl en els 100 m tanques (14' 27'') i Ainhoa Martínez en el llançament de pes (13,14 m). Meritxell Lladó (perxa), Meritxell Tarragó (400 m), Carlota Soler (1.500 m) i Meritxell Soler (3.000 m llisos) també van establir un nou millor registre personal. Marina Guerrero va rebre el reconeixement com a atleta més valuosa de la primera jornada al quadrangular de l'Hospitalet.