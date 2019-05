El Manresa FS obté un triomf treballat i segella el segon lloc

El Manresa Futbol Sala va assolir el seu objectiu en la visita al lleidatà pavelló de Pardinyes, on va vèncer per un renyit 8 a 9, gràcies a un gol d'estratègia que va materialitzar Santa al darrer minut.

Els tres punts sumats a les Ter-res de Ponent, combinats amb la derrota del Futsal Mataró, al Maresme, contra la sabadellenca Escola Pia (2 a 4) i amb el fet que els blanc-i-vermells sumaran tres punts més sense jugar la propera jornada, atès que el seu oponent, el CFS Isur Ciutat de Terrassa, fa mesos que es va retirar de la competició, van propiciar que els manresans segellessin ahir la segona posició final, una classificació que els garanteix jugar la propera edició de la Copa del Rei.

El partit va ser complicat per la motivació del Futsal Lleida i per l'actuació, una vegada més, de la parella arbitral, originària de la Terra Ferma, una constant quan es visiten pistes lleidatanes. El marcador el va estrenar el Futsal Lleida pocs segons després de començar el partit, encara que de seguida va igualar Santa. Tot i l'empat, els de Pardinyes van dur la iniciativa en el marcador fins al 3 a 2. En els últims minuts de la primera part els del Bages van capgirar el resultat, gràcies a les dianes que van transformar de nou Santa i el juvenil Guillem (3 a 4).

A la represa, després que no hi haguessin més gols en els primers minuts, Asis va fer el 3-5 i el Manresa FS va jugar a mantenir l'avantatge, tot i que els àrbitres el van castigar aviat amb les cinc faltes, per només una dels locals.

Quan faltaven tres minuts per al final del partit, Corvo va anotar el seu únic gol (5 a 8), però els tres gols de diferència no van ser definitius, perquè els locals no van renunciar a la remuntada i van fer tres dianes de manera consecutiva, una de doble penal, que va transformar Valero, i dues obra de Xevi. Aleshores, el Manresa FS va mantenir el cap fred i, en un córner, va fer pujar el definitiu 8 a 9 a l'electrònic, just quan els locals ja no tenien temps per reaccionar.