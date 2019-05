El Barça es desperta a temps per no perdre de vista el Madrid

El Barça Lassa, que va arribar a perdre de 13 punts al final del primer quart, va reaccionar a temps a Andorra per aconseguir una victòria per 3 punts i tenir la possibilitat encara de recuperar la primera posició que deté el Reial Madrid en els dos partits que ara falten de lliga regular. Els blancs tenen un triomf més que el Barça però l'average particular afavoreix els blaugrana. Per al MoraBanc la derrota és un pas enrere pel que fa a les seves aspiracions d'entrar als play-off pel títol.

Els homes de Svetislav Pesic, que va enviar als vestidors Kevin Seraphin i ja no va tornar a jugar més, van despertar després de la mitja part liderats per un Thomas Heurtel inspiradíssim que va fer 19 punts i un 16 de valoració en el còmput del partit.

L'Andorra d'Ibon Navarro es va exhibir al primer quart, empès per tres triples inicials de Vitali, amb un 11-3 al marcador. Els locals van tancar aquest període amb 29-16 i un triple de David Walker.

Heurtel va començar a anotar en el seu duel amb Albicy, que és company seu a la selecció gal·la. En tot cas, l'Andorra encara es va mantenir davant i a la mitja part dominava per 48-39.

El canvi de panorama ja es va notar al tercer quart, primer amb un parcial de 0-7 (50-46), primer avís del Barça Lassa. I la segona de les estrabades seria encara molt més dura, un 2-16 ben liderat per Heurtel que situava el marcador amb un 59-64. Un triple convertit per Rafa Luz era la resposta però el quart es va tancar amb el 62-66 pels visitants amb una cistella de Thomas Heurtel al límit.

El Barça Lassa ja no es deixaria prendre la iniciativa al marcador i va saber jugar amb l'ansietat dels andorrans que volien vèncer per afermar les seves aspiracions de ser al play-off, més obertes arran de seu triomf a Manresa. L'equip balugrana va tenir encert des de fora, amb dos triples seguits obra de Pierre Oriola. Amb un 70-80, el MoraBanc es va acostar a 5 punts (75-80) però no va remuntar.