Tot de cara almenys per a la promoció

Els d'Andreu Peralta tenen moltes possibilitats d'acabar en segona posició, com la temporada passada arxiu/jordi biel

El Manresa torna a ser segon quan només queden dues jornades per finalitzar la competició al grup 2 de Primera Catalana. Així, els d'Andreu Peralta, i després dels resultats d'ahir, tenen a les seves mans, com a mínim, la plaça de promoció, però sense descartar el lideratge, tenint en compte que en la darrera jornada es juga un transcendental Andorra-Viladecans (primer contra tercer).

Això és així perquè el Manresa no va fallar a Sant Carles de la Ràpita i, en canvi, el fins ahir líder, el Viladecans, va sortir escaldat de Gavà en el derbi del Baix Llobregat (3-0). L'Andorra, que ara és el capdavanter, no va tenir un partit fàcil a Borges, tot i que finalment es va acabar imposant (1-3).

A Sant Carles de la Ràpita, el Manresa es va enfrontar a un equip, la Rapitenca, ja descendit. Tot i això, els locals no van donar el braç a tòrcer en cap moment i van lluitar pel triomf. Així, el conjunt tarragoní va sortir amb força i va disposar de les primeres ocasions, de les quals destaca un xut al travesser al minut 13. L'empenta de la Rapitenca va anar disminuint a mesura que avançaven els minuts. El partit es va posar de cara al minut 17, quan Noah, al segon pal, va rematar amb el cap als fons de la xarxa un llançament de cantonada executat per Manel Sala. Aquest ho va provar de falta al minut 20, però el porter local Josuè va respondre amb una bona aturada i va desviar la pilota a córner. Vuit minuts després, els jugadors manresans van treure amb rapidesa una falta i Solernou va presentar-se davant el porter local, al qual no va superar. Manel Sala va veure el porter avançat i va provar de sorprendre'l amb un llançament llunyà, però va arribar a temps d'aturar la pilota (min 30). Abans del descans va ser Joel Priego qui ho va intentar, però en el seu cas també va trobar una bona resposta de Josuè sota els pals.

El segon temps va començar amb la millor ocasió de la Rapitenca, però Pol Busquets va estar providencial en un cara a cara, en què va desviar la rematada a córner. Després d'aquest ensurt, el Manresa va tornar a tenir el control de la confrontació i va generar diverses ocasions, com les que van tenir Priego, Biel Rodríguez o Noah. Avançat el primer temps, Andreu Peralta va començar a fer alguns canvis per refrescar l'equip en un dia de molta calor.

Al minut 69 va arribar la sentència. Solernou va pujar per la banda i va assistir David Sánchez en aprofitar la seva desmarcada. El davanter manresà va evitar el seu marcador i va superar Josuè amb el 0 a 2. En el tram final, amb més canvis, el Manresa va adormir el partit i va aconseguir fer passar els minuts sense que la Rapitenca pogués reaccionar.