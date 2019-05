El CH Castellet es proclama campió de lliga i assoleix l'ascens a Primera Catalana

El Castellet El Celler està format íntegrament per jugadors sorgits del club

El Castellet El Celler està format íntegrament per jugadors sorgits del club CHC

El Club Hoquei Castellet El Celler s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de lliga del grup A de Segona Catalana, la qual cosa fa que assoleixi l'ascens directe a Primera Catalana en la temporada en què l'entitat tornava a tenir categoria senior.

El conjunt de Sant Vicenç de Castellet ha aconseguit el títol i el passaport a la nova categoria a una jornada per al final de la competició. Ho va fer diumenge després de vèncer a la difícil pista del Mollet (5-6), gràcies a un gol aconseguit a un minut i mig del final, aprofitant un rebuig del porter després que hagués aturat una falta directa. La celebració del títol, però, no es va fer a la pista sinó al vestidor, quan l'equip va conèixer el resultat de qui era el rival directe per a aquesta primera posició.

El Palau de Plegamans, que jugava a la mateixa hora a la seva pista, va caure derrotat davant del Centelles (3-4). Aquesta combinació de resultats va propiciar que la diferència d'un punt que abans d'aquesta jornada separava el Castellet del Palau s'hagi ampliat a quatre, quan ja només en resten tres en disputa.

L'equip està format íntegrament per jugadors sorgits del Castellet, alguns dels quals estaven fins la temporada passada en altres conjunts i ara han retornat al seu club d'orígen, mentre que d'altres havien fins i tot deixat la pràctica esportiva. En concret, la plantilla que ha assolit aquest campionat i ascens la componen Ivan Antolín, Albert Ávila, Maiol Giralt, Marçal Giralt, Jan Casas, Marc Garcia, Armand Guàrdia, Dani Nieto, David Giménez i Biel Bricollé.