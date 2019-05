Cinc-cents atletes clamen per la inclusió a l'Agulla

«No ens podem permetre un país on els nens no puguin fer de nens». Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara, va reblar en les necessitats que pateixen milers d'infants de casa nostra amb aquesta frase, en el breu i senzill acte d'entrega de trofeus i guardons de la 10a Cursa del Mosquit, l'eix central de la sisena edició de Batecs Solidaris, el conjunt d'actes esportius amb finalitats solidàries que maig rere maig organitzen Ampans i la fundació dirigida per Sor Lucía Caram, amb el suport de l'Obra Social la Caixa i la col·laboració del Club Tennis Manresa i el Consell Esportiu del Bages.

Enguany, la prova no ha registrat un nou rècord d'inscripcions i de participació. Els organitzadors s'havien proposat superar la xifra de 754 inscrits del curs passat i assolir la complicitat de 800 atletes compromesos. Malgrat el seu esforç promocional i pedagògic, només 513 corredors o caminants es van registrar en les proves dominicals per a adults, però els 6.500 euros nets recaptats entre el torneig de pàdel i les curses de 5 i 10 km, sumats a l'aportació cabdal de la Caixa, institució que dobla la quantitat assolida per cadascuna de les samarretes venudes, propiciaran que 13.000 euros es reparteixin entre dos projectes dirigits a infants que pateixen situacions excepcionals, ja sigui per raons de salut o socioeconòmiques.

La meitat del diners es destinaran al projecte de creació d'una residència d'acollida per a 20 infants i adolescents amb autisme, una propòsit impulsat per Ampans. La llar esmentada serà la cinquena que posi en marxa la institució. L'altra meitat finançarà el programa Nens Saludables de la Fundació del Convent de Santa Clara, un projecte que pretén millorar la salut dels nens sotmesos a situacions evidents de pobresa.

Gabriel Prat va considerar que «la quantitat recaptada dona un impuls significatiu a ambdós projectes, però volem avaluar com podem assolir la complicitat permanent de més esportistes».

La sortida conjunta de les proves de 5 i 10 km es va fer a dos quarts de deu en punt del matí. Les curses es van caracteritzar pel caràcter familiar, lúdic i participatiu. El marroquí Said Rbina es va imposar en la prova de 10 km masculins, i la jove manresana de 14 anys Cristina Landa va exhibir potencialitats en fèmines, com a la Cursa de la Dona.