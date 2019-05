El Girona cau a l'abisme de Segona Divisió

El Llevant competirà una temporada més a la Lliga Santander en derrotar ahir diumenge per 1-2 un Girona que va encaixar la vuitena derrota en els últims nou partits i que queda amb un peu i mig a Segona. El Valladolid es va imposar a Vallecas (1-2) mentre el Celta perdia a Bilbao (3-1).

L'equip gironí afrontarà dissabte que ve l'última jornada de la competició amb l'obligació de vèncer l'Alabès per somiar amb una salvació que només es farà realitat si el Celta perd a Balaídos davant el Rayo Vallecano, ja descendit. I amb l'ull posat en la diferència total de gols.

Amb la tranquil·litat que li atorgava el fet de disposar d'un matalàs de fins a tres punts sobre la zona vermella de la classificació, el Llevant va cedir la iniciativa al quadre local des dels primers instants del partit. Stuani, el Choco Lozano, amb un cop de cap que va obligar Aitor Fernández a fer una parada extraordinària, i Portu van inquietat l'equip granota, que en els primers 20 minuts va perdre Toño García i Rober Pier per lesió. El domini del Girona va deixar de ser incontestable amb el pas dels minuts, a mesura que els resultats dels altres partits van accentuar els nervis a les abarrotades grades de Montilivi, convertit en una autèntica caldera, al so de «Girona és de Primera», per exercir d'escenari d'un duel que es presentava com una final en la lluita per esquivar el descens.

L'absència d'ocasions clares va ser la nota dominant del tram final de la primera part d'un duel que va entrar en ebullició després de descans, quan el respecte i la por d'encaixar un gol que podia ser definitiu es van fer encara més patents. La igualtat va regnar fins al minut 60, quan Stuani va desfermar l'eufòria a les grades de Montilivi en caçar, a la frontal de l'àrea petita, un rebuig d'Aitor Fernández després d'una rematada de Lozano. El Girona va recuperar l'esperança amb el gol del killer de Rio de la Plata, el 19è de la temporada, però José Luis Morales, assistit per Pedro López, va ressuscitar tots els seus fantasmes, només dos minuts després, en anotar el 1-1. Els blanc-i-vermells, revitalitzats amb l'entrada de Kévin Soni i Johan Mojica, van estar a prop de tornar a posar-se pel davant al marcador, però ni Stuani, primer, ni Marc Muniesa, després, van estar encertats de cara a porteria. Sí que ho va estar Enis Bardhi, que al minut 86 va aparèixer del no-res per signar l'1 a 2 definitiu, gol que certifica la salvació del Llevant i que condemna el Girona a protagonitzar una proesa per mantenir-se a Primera.