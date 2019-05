El Gironella venç la Pirinaica i s'apropa a l'ascens directe

El Gironella va fer un pas més per ser el millor segon classificat de la província de Barcelona i va derrotar una rocosa Pirinaica que va resistir durant 50 minuts. Els de Xavi Díaz van dominar la possessió de la pilota ja des del primer minut, però la defensa visitant no permetia als gironellencs arribar amb un cert perill a la porteria defensada per Xavier Vila. Ni amb el pas dels minuts la Piri va abaixar la intensitat defensiva i pràcticament no va concedir cap ocasió clara als locals en tota la primera meitat. En els segons 45 minuts, el Gironella va arrancar amb les idees més clares en atac, i als cinc minuts Alberto va finalitzar amb èxit una gran passada des de la banda. Amb el gol encaixat, els manresans van avançar un pèl les línies, però els berguedans no es van descentrar i van conservar el control de l'enfrontament. Quan faltava un quart d'hora per acabar, Zafrà va firmar una gran jugada personal per sentenciar el matx.