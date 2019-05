Un gol en l'afegit enfonsa un Berga que cedeix el lideratge i cau al quart lloc

Una derrota que pot llançar en orris tota una temporada. En el trascendental duel de capdavanters disputat a Parets, el Berga va caure per 1 a 0, aconseguit pels locals en la darrera acció del partit, al temps de descompte.

Amb aquesta ensopegada, els berguedans, que eren els líders, es veuen superats per tres equips, el mateix Parets, el Vic Riuprimer i el Caldes, quan només falten dues jornades per disputar-se.

Des de l'inici es van veure dos conjunts molt respectuosos que optaven descaradament pel joc directe. A l'equador del primer temps, l'àrbitra Victoria Petrova va castigar els berguedans amb un penal per unes suposades mans. La pena màxima va ser desaprofitada pel Parets.

Tret d'aquesta acció puntual, la majoria de jugades d'atac d'uns i altres topaven amb les respectives defenses, amb poc perill a les dues porteries. Amb el 0 a 0 els jugadors van anar als vestidors.

A la represa, el joc encara es va travar més amb reiterades faltes de les dues formacions. Això no facilitava la continuïtat i passaven els minuts mantenint-se el marcador a zero. En aquesta segona fase de la confrontació, el Parets va tenir més esma per buscar la victòria, mentre que els berguedans semblava que es conformaven amb l'empat inicial.

En la recta final del compromís es van viure les situacions de més perill. Primer quan el central del Berga Carles Blanch va estar encertat en treure una pilota des de la ratlla de gol. Quan quedaven pocs minuts per al final, Noguera va poder fer el 0 a 1, però la rematada, dins de l'àrea i amb tot l'avantatge, va anar als núvols. Al minut 94 va ser expulsat per doble amonestació el visitant Torné. En l'execució de la falta, el Parets va fer l'1 a 0 davant el deliri d'unes grades repletes.