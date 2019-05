Guardiola i el City guanyen la segona Premier seguida amb golejada a Brighton

Pep Guardiola continua fent més gruixut el seu palmarès en les grans lligues i ahir es va adjudicar, al capdavant del Manchester City, la seva segona Premier seguida. El seu equip no va fallar en l'última jornada del campionat, al camp del Brighton, on es va imposar per un clar 1-4, tot i haver començat perdent. Aquest resultat va fer del tot inútil el triomf del Liverpool a Anfield contra el Wolverhampton per 2 a 0. Els reds es van quedar amb les ganes de culminar una setmana màgica, després d'haver eliminat el Barça i de classificar-se per a la final de la Champions.

Sense tenir en compte el títol que va aconseguir a Tercera amb el Barça B, aquesta és la vuitena lliga que guanya Guardiola en deu temporades a l'elit. Tres van ser amb el Barça, tres més amb el Bayern i ara dues més dirigint el City. Només se li van escapar les de la seva quarta temporada amb el FC Barcelona i la primera amb el Manchester City, que ahir sumava la seva sisena lliga anglesa de la seva història, la quarta durant l'última dècada. A més, és el segon títol de la temporada després de la Carabao Cup, que va guanyar contra el Chelsea, i el City podria completar el triplet domèstic si s'imposa en la final de la FA Cup a Wembley, dissabte que ve, amb el Watford de Javi Gracia.

La tarda va començar amb una dosi de neguit per als de Guardiola, ja que Mané avançava el Liverpool en el seu partit i, gairebé alhora, va marcar el Brighton gràcies a Murray, al minut 27. Però pocs segons després Agüero aconseguia l'1-1 i, abans del descans, va ser el central Laporte (minut 38) qui marcava. Ja a la segona part, eren Mahrez (min. 62) i Gundogan (min. 71) els que segellaven el triomf i el títol. El Liverpool va guanyar amb un doblet de Mané (2-0) però només podia ser campió si el City no era capaç de guanyar. I al camp del Brigthon es va desfermar l'eufòria dels citizens. El City ha sumat 98 punts per 97 del Liverpool i han completat els llocs de Champions el Chelsea (72) i el Tottenham (71). Darrere, l'Arsenal (70) i el United (66).