Hamilton s'imposa a Montmeló i recupera el lideratge del Mundial

Lewis Hamilton va retrobar-se amb la victòria ahir al Circuit de Barcelona-Catalunya després de dominar de cap a cap la cursa del GP d'Espanya. El pilot britànic, a més a més, recupera el lideratge del Mundial de Fórmula 1. La segona posició va ser per al seu company d'equip, Valtteri Bottas, i ha estat el cinquè doblet assolit per Mercedes durant aquesta temporada. Max Verstappen, de Red Bull,va ser el tercer classificat i va completar el podi.

Hamilton va sortir amb el ganivet a la boca i, només començar, va pendre la primera posició a Bottas. Verstappen, per la seva banda, va esgarrapar una posició i va deixar Sebastian Vettel (Ferrari) fora de la zona de podi. Carlos Sainz (McLaren), que sortia dotzè, va anar escalant llocs des del primer moment. A la dotzena volta, Charles Leclerc va avançar Sebastian Vettel en un duel fratricida entre els pilots de Ferrari.

L'alemany, però, després d'un canvi de pneumàtics, va tornar a avançar el monegasc. Hamilton, gas a fons, va anar eixamplant la diferència. Bottas va estar a més de vuit segons. El xoc entre Lance Stroll i Lando Norris va provocar la sortida del safety car i va donar l'opció d'escurçar la distància a Bottas respecte a Hamilton. A les acaballes, Sainz va continuar esgarrapant posicions amb el seu McLaren. El pilot madrileny va ser finalment vuitè.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, deia ahir al circuit que «ho donarem tot per aconseguir renovar el vincle amb la Fórmula 1. Hem iniciat les converses i no volem que marxi de Catalunya. Hi ha esperances».