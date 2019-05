El Joanenc venç de penal al descompte i es permet el luxe de somiar fins al final

El Joanenc va tornar a sumar una victòria molt treballada, després d'imposar-se per la mínima, i amb un gol de penal de Delgado en el temps de descompte, davant d'una Gramenet que va tenir oportunitats de marcar però que va acabar cedint i va enterrar totes les seves opcions a dos jornades per al final de la competició. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat i amb una gran intensitat, cap conjunt va ser capaç de portar el pes del partit i les alternances en el joc eren consants.

L'equip visitant va tenir un lleuger domini en el joc però tampoc va tenir aproximacions clares de perill. Es va arribar a la mitja part arribar amb aquest just empat inicial. A la represa la dinàmica no va canviar i la tònica va continuar igual. Cap equip va tenir la possibilitat d'imposar el seu domini, però sí que l'equip de casa va gaudir de les millors oportunitats. La Gramenet va topar amb una gran actuació del porter local Baquero, que va aturar tota l'ofensiva visitant. Prieto va tenir la millor ocasió, al minut 60, després de rematar una gran centrada en una falta lateral, però sense encert. Quan faltaven quinze minuts per al final, el conjunt entrenat per Marc Viladrich va incrementar més la intensitat i va reclamar un penal per unes possibles mans després d'un rebuig dins de l'àrea. No va ser fins al darrer minut del partit que l'àrbitre va assenyalar un penal a favor del Joanenc per unes mans.

Delgado va ser l'autor del llençament de la pena màxima i amb molta tranquilitat va enviar la pilota al fons de la xarxa. La Gramenet va lluitar fins al darrer moment però no va gaudir de cap aproximació per poder empatar.

Amb aquest tres punts, el Joanenc segueix escalant posicions a poc a poc i ja es troba cinquè, a dos punts de la segona posició, que dona lloca a la promoció, i a quatre punts del líder Parets, que ho té tot de cara per imposar-se.