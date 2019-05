La Joviat derrota el Joventut i és a un pas de disputar la final a quatre

Les bagenques van saltar endollades a la pista, molt intenses defensivament, fet que va provocar que el Joventut no encetés el marcador fins al minut 6. Es va arribar al final dels primers deu minuts amb el primer avantatatge visitant (3-8). El segon període no va modificar els plans de la Joviat, que seguia imprimint un alt ritme en defensa i mostrant-se amb les idees molt clares en atac. Amb el partit sota control, les col·legials es van retirar al descans amb un avantatge d'onze punts (15-26).

La represa va espavilar el Joventut, que amb més intensitat i una defensa zonal passava a dominar el ritme del partit. Això no va espantar les jugadores de Josep Piqueras, que, en certa manera, esperaven la reacció d'un Joventut que fins al partit d'ahir només havia perdut 5 partits en 29 jornades. No els va tremolar el canell i es van mostrar encertades en el tir, fet que els va permetre tornar a agafar les regnes del partit i acabar vencent també el tercer parcial (29-42).

En el darrer període les verd-i-negres no es van rendir i, a falta de cinc minuts per al final, ja s'havien menjat gran part de la diferència, amb un 38-43 que feia perillar les opcions de victòria de la Joviat. Un cop més, la manresanes van mostrar serietat i concentració per no esvalotar-se i van seguir defensant a un gran nivell i trobant bones situacions en atac per mantenir l'aventatge i acabar, de forma merescuda, enduent-se un triomf que val el doble (43-48), ja que també vencen l'average i arribaran a la darrera jornada, contra el Reus, amb opcions de quedar primeres de la fase regular.