El Navàs sorprèn un Puig-reig amb la defensa adormida

El Navàs va guanyar un Puig-reig que va ser superior en el còmput global del partit però que va mostrar greus llacunes defensives que el van sentenciar. La primera meitat va tenir un clar color local, pel que fa al control de la pilota, mentre que el Navàs es va tancar al darrere i va buscar inquietar la porteria berguedana amb pilotes llargues a l'esquena de la defensa. L'ocasió més clara de la primera part va correspondre al Puig-reig, en una còmoda rematada que va impactar al pal. En l'inici del segon temps, una cadena d'errors de la línia defensiva dels locals va permetre al Navàs avançar-se per mitjà de Peña. A partir d'aquest moment, el partit es va travar, i l'àrbitre també va tenir la seva dosi de protagonisme en expulsar en pocs minuts dos jugadors de cada equip. Aquest fet, però, no va distreure els visitants, que es van mantenir forts en defensa i van aprofitar una altra badada defensiva dels berguedans per col·locar el 0 a 2 final en l'electrònic.