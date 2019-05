La Salle tindrà el factor pista a la fase de permanència

La Salle Manresa S. Gol es va desfer del Sant Nicolau en la dar-rera jornada de la lliga regular de Primera Catalana, i ho va fer per vuit punts de diferència (66-58). Amb aquest resultat, els bagencs, que han fet un gran tram final de temporada, disputaran la promoció de permanència a la categoria amb el factor pista a favor. En el primer quart, els jugadors dirigits per Sergi Muñoz van obtenir tres punts de marge (20-17), i en el segon encara van fer més gran el forat, per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb vuit punts de diferència (38-30).

En tornar dels vestidors, els locals no van deixar que el seu rival s'acostés en el marcador i al final del tercer quart ja guanyaven per deu punts de renda (53-43). En els deu darrers minuts, La Salle va saber resistir els atacs rivals i es va endur un triomf vital.