Clàudia Sabata polvoritza el rècord de la Berga-Rasos

arxiu particular

Podi amb els tres primers classificats masculins i femenins arxiu particular

Prop de 200 esportistes van completar el recorregut de 26 km de llarg i 1.800 m de desnivell de la Berga-Rasos-Berga (BRB) en una edició, la 21a, marcada pel relleu generacional en l'organització, del Club Esquí Berguedà.

El millor temps va ser per a Ivan Camps amb 2h 24' 07'', a poc més d'un minut del temps rècord de la prova. Xavi Tomasa va ser segon amb 2h 28' 56'' i Jordi Roy, tercer amb 2h 31' 43''. En categoria femenina, Clàudia Sabata va pujar al primer calaix del podi amb un temps total de 2h 47' 31'', que és el millor registre històric femení de la prova. Núria Santmiquel va ser segona amb 3h 04' 13'', seguida de Judit Franch amb 3h 16' 32''.

Enguany, i com a novetat, els primers classificats es van endur premis en metàl·lic i un pernil (el primer participant en baixar-lo de Queralt a Berga, en aquest cas, Riki Hierro). Això ha estat possible gràcies al creixement de patrocinadors i col·laboradors. La sostenibilitat ha estat també present, ja que s'ha eliminat el plàstic de tots els punts d'avituallament. L'organització també va incloure un dinar que va tenir en compte algunes necessitats alimentàries, com evitar el gluten. Als Rasos de Paguera la música va ambientar la cursa.