El tècnic Joan Flores ha deixat l'Avià i el relleu el curs que ve serà Jordi Pont 'Ponti'

«No tenia massa ganes de continuar la temporada que ve, però el cert és que el club m'ha ajudat a prendre la decisió final. De fet, després d'algunes reunions i alguns fets que no em van agradar gens, he decidit no acabar ni aquesta mateixa temporada fins el punt que aquest cap de setmana passat ja no vaig dirigir l'equip». Així ha explicat el tècnic manresà Joan Flores la marxa com a entrenador de l'Avià, equip tercer classificat a Tercera Catalana. Pels partits que falten (2), l'Avià estarà dirigit per Xavier Ortega, que també fa la tasca de coordinador del club. I el tècnic escollit pel curs que ve és el gironellenc Jordi Pont 'Ponti'.