El quinzè Ciutat de Manresa de ball esportiu mostra un excel·lent nivell

El Swing Manresa va assolir un nou èxit organitzatiu en la que va ser la 15a edició del Trofeu Ciutat de Manresa, celebrat al Complex Vell Congost, que va tenir el suport de l'Ajuntament i la participació de 250 parelles de diferents indrets de Catalunya i diverses comunitats de l'Estat espanyol. La jornada va ser intensa, va durar des del matí fins al vespre, i a les grades del pavelló hi va haver tres-cents espectadors. En total es van organitzar fins a 46 competicions, que van donar, així, pas a diferents categores i grups d'edat. Una vegada més, i durant unes hores, Manresa va esdevenir capital del ball esportiu, ja que a la capital del Bages es va veure el bo i millor amb parelles destacades en aquesta especialitat. A més de les parelles del club organitzador, el Club de Ball Esportiu Swing, hi van ser també participants de les altres entitats de la ciutat, com el Frak Manresa i el Royal Dance.

Pel que fa als resultats, des de l'organització es valoren com les categories més destacades de la jornada les següents. En adult A1 llatí, es va imposar la parella del Club Royal Dance formada per Guillem Pascual i Rosa Carné. En youth A estàndart, la victòria va ser de Daniel Mora i Laura Esquius, del Club Team Swing. En youth+adult AN llatí, la primera posició va ser per a Albert Medrano i Marta Gargallo, del Swing. En l'open sènior llatí, els primers classificats finalment van ser Francisco Carretero i Susana López, com a representants del Club Endansa, de Montcada i Reixac. En l'open sènior estàndart, primer lloc per a Àngel Becerra i Dolors Garcia, del Team Dynamic d'Esplugues. En l'open juvenil de 6 balls, van vèncer Jesús Rubio i Julia Yavorska (Swing). Jordi Serracanta, com a regidor d'Esports de Manresa, va presidir, al final del dia, el lliurament de premis.