L'Igualada obre el camí cap a la LEB Plata

El pavelló Dr. Juan Carlos Mateo d'Algesires serà l'escenari des d'avui fins diumenge de la fase final B de la Lliga EBA, que repartirà tres bitllets per ser la temporada vinent a la LEB Plata, la tercera categoria del bàsquet estatal. La cita tindrà la presència d'un equip de les nostres comarques, el Monbus Igualada, que és enquadrat en el grup 4 (l'únic que té dos campions de grup) i s'enfrontarà al C.A.M. Enrique Soler de Melilla, a l'Angels Vision-UPB Gandia valencià –a priori els dos favorits– i al Tizona de Burgos.

El conjunt anoienc arriba a la competició com a tercer classificat del grup C, després de superar l'OIC Penta Sant Adrià per 80-89 en un matx celebrat al pavelló Bar-ris Nord de Lleida.

L'Igualada obrirà el campionat enfrontant-se als melillencs, que van finalitzar primers del grup D amb un balanç de catorze victòries i només quatre derrotes en la fase de classificació. El matx es posarà en marxa aquest migdia, a partir de les 13 hores.

L'endemà, a partir de les 10.30 del matí, el conjunt dirigit per Jordi Martí jugarà contra els valencians, que van ser campions del grup E amb dotze triomfs i només dues desfetes, també en la fase de classificació. Finalment, els igualadins es veuran les cares amb els burgalesos, que, igual que els anoiencs, es van classificar tercers, en el seu cas del grup A, amb 23 victòries i tres derrotes. El duel serà dissabte a les 13 hores.



El Canal FEB emetrà els partits



Un cop finalitzats els sis partits del grup, el primer classificat obtindrà el preuat ascens a LEB Plata, mentre que el segon haurà de disputar diumenge una promoció davant el segon del grup 3, que integren l'Ibersol CB Tarragona, el Megacalzado Ardoi navarrès, els amfitrions de l'Enerdrink Udea Algeciras i el Movistar Estudiantes madrileny. Tots els partits de la competició es podran veure en directe a través de la pàgina web de la Federació Espanyola de Bàsquet, www.canalfeb.tv.



Ponferrada, l'altra seu



Algesires no serà l'única seu de les fases d'ascens, i vuit formacions més lluitaran per pujar a Ponfer-rada, al pavelló municipal Lydia Valentín i al Bembibre Arena. Al grup 1 hi seran el Bierzo Fitness Dentomedic Ponferrada, el CB Marbella malagueny, el NCS Alcobendas madrileny i l'Hero Jairis murcià.

D'altra banda, al grup 2 competiran el Gran Canària, el Nissan Ilerdauto Pardinyes, el CB Benicarló castellonenc i l'Ucoga Seguros CB Chantada gallec.

Igual que a Algesires, els dos primers de grup i el guanyador del duel dels segons seran els que jugaran la temporada vinent a LEB Plata.