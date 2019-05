El Monbus Igualada perd a la pròrroga el primer partit de la fase d'ascens a la LEB Plata

No ha començat bé la fase d'ascens a la LEB Plata per al Monbus Igualada, a Alegesires. En el primer partit, els anoiencs han cedit a la pròrroga davant del CAM Enrique Soler de Melilla per 86-81. L'equip entrenat per Jordi Martí, en un gran darrer quart de partit, s'havia posat per davant amb un 68-75 a manca de menys de dos minuts per acabar. Però un triple de l'equip nord-africà l'ha fet revifar i forçar un 75-75, empat que no ha pogut trencar el Monbus en un darrer atac.

A la pròrroga, el CAM Enrique Soler ha estat superior i, en els segons finals, amb un 83-81, tampoc no s'ha pogut aconseguir empatar o posar-se per davant. Els tirs lliures, amb tècnica inclosa per a Jordi Martí, han acabat sentneciat el partit que al descans mostrava un 36-34 per al CAM Enrique Soler.

Per part del Monbus Igualada han jugat i anotat: Miguel Ángel García Stobart (14 punts), Sergi Carrión (6), Miquel Benito (8), Eduard Burgès (7), Jordi Torres (9), Carles Fons (8), Jaume Torres (2), Pau Camí (4), Edu Tejero (15) i Roger Pérez (5). Per part del CAM Enrique Soler, quatre jugadors han estat els més destacats: Gonzalez Ruiz de Terry (17), Artiles (16), Davis (15) i Smith (15).

En l'altre partit del grup, el Tizona Burgos s'ha imposat al Gandia per un clar 79-60. Demà, el Monbus Igualada s'enfronta al Gandia (10:30 hores), teòricament l'equip més feble. El primer classificat puja directament a LEB Plata i el segon juga un partit d'ascens amb el segon d'un altre grup, diumenge