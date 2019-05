Ariadna Pujol renova per una temporada amb el Cadí La Seu

El Cadí La Seu de la Lliga Femenina de bàsquet ha tancat tres renovacions aquesta setmana. Després de confirmar la continuitat de la gironina Gerogina Bahí i de la canària Yurena Dìaz, ara és la mataronina Ariadna Pujol qui confirma que continua a les files urgellenques. Estarà un any més a l'equip on ja ha militat en les dues últimes campanyes.

Ariadna Pujol va arribar a la Seu procedent dels Estats Units, després de quatre anys jugant als USF Bulls de South Florida. En el seu últim any, disputant la NCAA amb les de Tampa, va promitjar 12,4 punts, 6,2 rebots i 3,1 assistències en 35,5 minuts a pista, posant així el segell al millor any en la seva aventura americana particular.

En un dels seus primers partits a les ordres de Bernat Canut, a l'Open Day davant IDK Gipuzkoa, va caure greument lesionada. Tot i això, el club no va dubtar en cap moment a l'hora de seguir apostant pel seu talent i va signar la seva renovació. Després d'un primer any agredolç apartada de les pistes,'Ariadna Pujol ha pogut disputar tots els partits d'aquesta temporada històrica i sumar per l'equip