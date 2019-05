Eric Abidal farà el seu campus d'estiu entre Navàs i Puig-reig en dos torns

ARXIU PARTICULAR

Erik Abidal en una imatge promocional del seu campus ARXIU PARTICULAR

«Aquest campus no només pretén desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del futbol, sinó que persegueix fomentar els valors positius que es desprenen de la pràctica esportiva; valors que vaig tenir molt presents en el terreny de joc i durant la meva lluita contra el càncer, i que ara vull transmetre a tots els nens i nenes» diu Eric Abidal, el que fou lateral del Barça i actualment director esportiu, en la presentació del seu campus que tindrà lloc aquest estiu entre Navàs i Puig-reig.

El Campus Fundació Eric Abidal, que té com a finalitat la promoció de la investigació oncològica i la condició de vida dels menors, organitza el seu campus de futbol base en dos torns, del 30 de juny al 5 de juliol i del 7 al 12 de juliol, destinat a nenes i nenes d'entre 6 i 14 anys. L'allotjament tindrà lloc a la Masia Cal Riera de Puig-reig i les sessions diàries al camp de futbol la Devesa de Navàs. A cada nen se li entregarà l'equipació Nike oficial del campus.

Els preus van de 490 euros amb allotjament fins a 300 sense estada. Per més informació es pot trucar al telefon 93 624 37 65.