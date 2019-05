Igualada reunirà més de 2.000 atletes a La Cursa de RAC1, aquest diumenge

El centre d'Igualada s'omplirà diumenge d'atletes abillats amb la samarreta tècnica amb el llampant vermell corporatiu de RAC1. A hores d'ara, més de dos milers de corredors ja han tramitat la inscripció a la cinquena edició de La Cursa de RAC1, una prova de 5 km de caràcter lúdic i participatiu, que s'iniciarà a dos quarts d'onze del matí, des de la línia de sortida que s'ubicarà just davant del trust que l'emissora habilitarà al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, ben a prop del local social dels Moixiganguers.

La Cursa de RAC1 va néixer a Barcelona, el 2015, per commemorar el quinzè aniversari de l'emissora, amb la implicació dels oients. La iniciativa va aplegar més de 5.500 participants i, l'any següent, els organitzadors van repetir èxit de convocatòria a Girona: 4.054 atletes. El fet que Igualada sigui l'actual Ciutat Europea de l'Esport ha estat determinant per escollir la capital de l'Anoia com a seu de la cinquena edició.



Inscriure's a la Fira del Corredor

El termini per tramitar les inscripcions telemàtiques a La Cursa de RAC1 va finalitzar dimarts a la mitjanit. Tot i això, l'organització ha anunciat que habilitarà, demà, dissabte, un estand al local social dels Moixiganguers d'Igualada, on es podran tramitar inscripcions presencials, en el marc de la complementària Fira del Corredor. La seu dels Moixiganguers, a l'edifici de les Cotxeres, és on els corredors igualadins i anoiencs han de recollir, demà, els dorsals per prendre part en la prova, entre les 10 i les 21 hores. Els residents d'altres indrets del país ho podran fer diumenge, de dos quarts de nou a deu.

El recorregut de la prova és essencialment pla. Des del passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, els participants s'endinsaran per les avingudes de Pau Casals i Caresmar i els carrers Soledat i Concepció. La prova continuarà pel passeig de les Cabres, abans d'afrontar l'únic tram de pujada, situat al carrer de Santa Anna. El circuit s'endinsarà després pels vials dedicats a Sant Sebastià, Sant Roc, Sant Jaume, Santa Maria, de l'Argent i Sant Simplici. Els trams ubicats a la rambla de Sant Isidre i a la Nova conduiran els atletes fins al carrer de Santa Caterina, per finalitzar al punt de sortida.

El programa matinal dels caps de setmana de RAC1, Via Lliure, presentat per Xavi Bundó, es farà des de la capital de l'Anoia.