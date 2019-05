L'Igualada cau a la pròrroga en el duel inicial de la fase d'ascens a LEB Plata

No va començar bé la fase d'ascens a la LEB Plata per al Monbus Igualada, a Algesires. En el primer partit, els anoiencs van cedir a la pròrroga davant del CAM Enrique Soler de Melilla per 86-81.

L'equip entrenat per Jordi Martí, en un gran darrer quart de partit, s'havia posat al davant amb un 68-75 a manca de menys de dos minuts per acabar. Però un triple de l'equip nord-africà el va fer revifar i forçar un 75-75, empat que no va poder trencar el Monbus en un darrer atac. A la pròrroga, el CAM Enrique Soler va ser superior i, en els segons finals, amb un 83-81, tampoc no es va poder aconseguir empatar o posar-se al davant.

Es tirs lliures, amb tècnica inclosa per a Jordi Martí, van acabar sentenciant el partit, que al descans mostrava un 36-34 per al CAM Enrique Soler. En l'altre partit del grup, el Tizona Burgos es va imposar al Gandia per 79-60. Avui (10.30 h) els anoiencs s'enfronten al Gandia.