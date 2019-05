Manresa obre mercat al bàsquet xinès

Des de dimarts al vespre fins diumenge, a primera hora del matí, el Bages és la base d'operacions de la selecció xinesa de bàsquet sub-19 . El combinat asiàtic s'exercita per competir al mundial que es desenvoluparà a l'illa de Creta des del proper dissabte 29 de juny fins al diumenge 7 de juliol.

La presència a la Catalunya Central de la selecció xinesa és el primer resultat tangible de la posada en marxa de la International Manresa Basketball Academy (IMBA), el projecte endegat per la Fundació Universitària del Bages (FUB) i el Bàsquet Manresa, amb la complicitat de l'Ajuntament i de les escoles Joviat i La Salle

.

El combinat xinès s'allotja al Ramon Park Hotel de Santpedor i cada matí fa una sessió preparatòria al Complex Esportiu Vell Congost. Nil Llobet, coordinador esportiu de l'IMBA i entrenador adjunt del júnior del Catalana Occident, assumeix aquest dies el rol de team manager dels jugadors orientals. Llobet explicita que «es nota que els membres de l'expedició estan acostumats a viatjar arreu del món i a adaptar-se a la cultura del país que visiten. Cap d'ells ha demanat res d'específic de la Xina. Per exemple, pel que fa als menús, s'han emmotllat a la dieta mediterrània, això sí, amb els paràmetres propis d'un àpat per a esportistes d'alt rendiment».

Després de l'entrenament matinal, d'una hora i mitja de durada, els membres de la selecció xinesa sub-19 dinen, descansen i preparen els amistosos programats per a la tarda o el vespre. Dimecres, el combinat es va desplaçar a Badalona per enfrontar-se al júnior del Club Joventut, tercer classificat a l'estatal disputat a Saragossa el cap de setmana passat. Els verd-i-negres es van imposar a l'equip xinès per 95 a 67. Anit, els asiàtics van mesurar aptituds amb el Catalana Occident Manresa al Nou Congost i, avui, a partir de les 20.15 hores, jugaran contra el Torrons Vicens de l'Hospitalet, al complex Vell Congost.



Visita a Barcelona i partit del Baxi

Demà, dissabte, últim dia de la concentració bagenca, els responsables de la selecció xinesa han previst una jornada d'esbarjo per als seus jugadors. Llobet especifica que «el dia girarà a l'entorn de dos grans eixos temàtics: la descoberta turística de Barcelona i el partit que el Baxi Manresa jugarà, a dos quarts de nou del vespre, al Nou Congost, contra el Montakit Fuenlabrada, una cita ineludible per als vint membres de l'expedició, tot i el seu limitat coneixement del bàsquet europeu». Per tant, els horaris i el calendari d'activitats de la visita a la Ciutat Comtal estan condicionats per l'assistència al partit. «En realitat, a hores d'ara, encara s'han de definir els espais que configuraran l'itinerari complet de la visita», assenyala Llobet.



Acollir seleccions amb assiduïtat

Tal com assenyala Marc Bernadich, professor d'Emprenedoria i Màrqueting de la FUB i membre del consell executiu del Bàsquet Manresa, «convertir Manresa i el Bages en un espai de referència per acollir concentracions de seleccions estatals de formació és un dels tres eixos fonamentals de l'IMBA».

L'expedició xinesa, integrada per 13 jugadors i set tècnics i auxiliars, va arribar a Catalunya dimarts, a dos quarts de set de la tarda, procedent de Venècia, primera parada d'aquesta estada d'aclimatació a l'entorn mediterrani que preveu trobar a Grècia.

Bernadich revela que «els primers contactes amb la federació xinesa es van produir el febrer a través d'un agent que fa d'intermediari per a aquest organisme. Va venir a Manresa per fer una prospecció i comparar la nostra oferta i instal·lacions amb la d'altres indrets de l'Europa mediterrània». Manresa i el Bages van ser els escollits «per la qualitat de les dependències, tant hoteleres com esportives, com pel fet d'oferir un entorn que els permet preparar-se amb tranquil·litat i discreció, a més de poder jugar contra tres equips d'alt nivell competitiu en una àrea geogràfica que consideren propera». «Han valorat els avantatges de ser a Manresa en lloc de fer estada en una gran ciutat», conclou Bernadich.

L'IMBA pretén convertir en habitual, a partir d'ara, la presència a la capital del Bages de seleccions formatives de bàsquet d'arreu del món.