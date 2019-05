El Monbus igualada guanya el Gandia i demà es jugarà l'ascens a la LEB Plata

El Monbus Igualada continua viu a la fase d'ascens a la LEB Plata que s'està jugant a Algesires. Després de la primera derrota, ahir per 86-81 amb l'Enrique Soler de Melilla, els jugadors de Jordi Martí han aconseguit un treballat triomf per 77-72 davant del Gandia i continuen amb possibilitats de pujar. Aquest dissabte, a partir de les 13 hores, el CBI s'enfrontarà al Tizona de Burgos i la victòria asseguraria als anoiencs, com a mínim, el segon lloc del grup i disputar el diumenge un partit per l'ascens amb el segon de l'altre grup quer es juga també a Algesires.

El Monbus ha anat gairebé tota l'estona per davant (47-42 al descans) però amb diferències mínimes i el matx s'ha decidit en els darrer minuts quan amb un 70-70, els igualadins han estat més serens i s'han posat per davant després d'una cistella de Pau Camí. L'alegira per la victòria ha estat evident quan ha acabat el partit entre els jugadors i seguidors del Monbus Igulada. Per part del CBI han jugat i anotat: Miguel Ángel García Stobart (9 punts), Sergi Carrión (5), Miquel Benito, Eduard Burgès (6), Jordi Torres (11), Pau Camí (4), Carles Fons (8), Jaume Torres (16), Edu Tejero (9) i Roger Pérez (9),