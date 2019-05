Núria Picas: «Els catalans som un poble tossut, ens hi deixem la pell»

Al costat de Messi i els membres de La Trinca, Núria Picas va rebre ahir al vespre la Creu de Sant Jordi. La manresana, campiona en curses de muntanya i ultratrails, va ser qui va prendre la paraula per agrair els premis concedits a entitats del país i a una trentena de personalitats. En el parlament va destacar, com a qualitat del poble català, «ser molt pencaire. El talent, amb esforç zero, no val per a res». Picas va explicar que «sovint em pregunten, en les curses que he fet arreu del món, pels cinc continents, quin és el secret dels catalans que sempre lluitem pels podis. Els hi dic que som un poble persistent, tossut, que és pencaire. El talent, amb esforç zero, no val per a res. Nosaltres ens hi deixem la pell». Sobre el moment que viu el país va manifestar sentir-se «molt optimista, és una cursa llarga com les que jo faig, de 170 quilòmetres, de 25 hores. Hem de continuar cap endavant, demostrar que som resilients». Va recordat els presos i unes paraules de Raül Romeva: «Fa massa temps que no són aquí, però com diu el meu amic Raül, la presó dura un temps; la dignitat i l'orgull són per sempre». El final del seu parlament va ser un «visca Catalunya!». En l'acte que es va fer a l'Auditori del Fòrum hi eren el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. Quim Torra va expressar que «hem de voler anar més lluny com a poble, fer possible l'impossible».



La resta de guardonats

A més de Messi i Picas, l'executiu català va distingir ahir també dos expresidents del Parlament com Ernest Benach i Joan Rigol; Núria de Gispert hi va renunciar.

En l'àmbit d'aquest diari, es va premiar l'arquitecta Benedetta Tagliabue, vídua del també arquitecte igualadí Francesc Miralles.

També van ser premiats el musicòleg Lluís Albert; la presidenta de FIDEM, Joana Amat; la pedagoga Montserrat Andreu; l'impulsor de la llengua i literatura romaneses, Virgili Ani; el metge Carles Furriols; l'educadora Carme Giralt; la lingüista Carme Junyent; el dibuixant Lluís Juste de Nin; la mestra i activista Montserrat Juvanteny; el cantautor Biel Majoral; la mestra Núria Marín; l'activista Mercè Otero; l'empresari Albert Peters i Josep González; el dissenyador gràfic Josep Pla-Narbona; la mestra Núria Quadrada; el lingüista Quim Rafel; la filòloga Gemma Rigau; l'antropòloga Fina Rubio; el biòleg Jaume Terradas; la llibretera Montserrat Úbeda; el polític Ivo Vajgl; i el fotògraf Antoni Vidal.