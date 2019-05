El cadet del Manresa toca la glòria al Congost amb l'ascens a Divisió d'Honor

Després de vuitanta minuts de tensió, emoció i perquè no dir-ho, també de patiment, el Manresa cadet ha esclatat de joia en un Nou Estadi que presentava una entrada massiva d'aficionats, també del contrincant, la Fundació Terrassa. Els dos conjunts se jugaven el mateix, l'ascens a Divisió d'Honor, i al final, lògicament, el contrast d'emocions ha estat molt gran. Tota una temporada de treball només ha tingut u premiat, en aquest cas el grup dirigit per Aitor Maeso i Carles Blanch. El cert és que el Manresa manava a la classificació amb tres punts d'avantatge respecte dels egarencs i, per tant, un empat era suficient per conservar la primera plaça. Al final del partit, un gol de Josep Maria Colomer en pròpia porteria ha donat el triomf als manresans que han sabut gestionar fins al final el marcador favorable, malgrat la pressió de la Fundació Terrassa.