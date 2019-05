El Monbus encara aspira a la LEB Plata

El Monbus Igualada continua viu a la fase d'ascens a la LEB Plata que s'està jugant a Algesires. Després de la primera derrota, dijous per 86-81 amb l'Enrique Soler de Melilla, els jugadors de Jordi Martí van aconseguir un treballat triomf per 77-72 davant del Gandia i continuen amb possibilitats de pujar.

Avui, a partir de les 13 hores, el CBI s'enfrontarà al Tizona de Burgos, i la victòria asseguraria als anoiencs, com a mínim, el segon lloc del grup i disputar diumenge, també a Algecsires, un partit per l'ascens amb el segon de l'altre grup. Per tal de poder pujar avui mateix, els igualadins haurien d'esperar una derrota dels melillencs davant els valencians o bé guanyar els burgalesos de més de dotze punts.

El Gandia va dominar lleugerament en el primer quart, amb dues esmaixades de Nwele incloses (19-22). En el segon període, l'Igualada va clavar un parcial de 8-0 i des de llavors va anar gairebé tota l'estona al davant, però amb diferències mínimes (47-41 a la mitja part).

En el tercer quart, els valencians van tenir més encert i van tornar a capgirar el marcador (57-59 al final). En l'últim període, cap dels dos equips es va poder escapar. El matx es va decidir en els darrers minuts, quan, amb un 70-70, els igualadins van ser més serens i es van posar per davant després d'una cistella de Pau Camí. Posteriorment, Jaume Tor-res va anotar dos tirs lliures i va sentenciar l'enfrontament. L'alegria per la victòria entre els jugadors i els seguidors de l'Igualada va ser evident quan al final del partit.