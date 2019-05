El cadet del Manresa toca la glòria amb l'anhelat ascens a Divisió d'Honor

Després de vuitanta minuts de tensió, emoció i, perquè no dir-ho, també de patiment, el Manresa cadet va esclatar de joia en un Nou Estadi que presentava una entrada massiva d'aficionats, també del contrincant, la Fundació Terrassa (van arribar diversos autocars de seguidors des del Vallès).

Els dos conjunts es jugaven el mateix, l'ascens a Divisió d'Honor, i al final, lògicament, el contrast d'emocions va ser molt gran; uns, els locals, festejant-ho de la millor manera, i els altres, els egarencs, plorant per la derrota al costat d'una nombrosa afició. I és que després de tota una temporada de treball només va haver-hi premi per a un dels dos conjunts, en aquest cas el grup dirigit pels tècnics Aitor Maeso i Carles Blanch.

La veritat és que, abans del partit d'ahir, el darrer al grup 3 de Preferent, el Manresa manava a la classificació amb tres punts d'avantatge respecte de la Fundació Terrassa i, per tant, un empat era suficient per conservar la primera plaça per als de casa. Al final del partit, un gol del visitant Josep Maria Colomer en pròpia porteria, al minut 39, va donar el triomf als manresans, que van saber gestionar fins al final el marcador favorable, malgrat la pressió de la Fundació Terrassa.

És clar que ahir no era el dia de jugar bé, d'agradar. Hi havia molta diferència entre guanyar o empatar i perdre. Hi havia la categoria més alta en joc i no es podia desaprofitar l'ocasió després de molts anys de no ser-hi. I així ho van interpretar els jugadors manresans, que en cada moment del partit van saber fer la lectura correcta, fins a l'esclat fde joia final amb el xiulet de l'àrbitre. Va ser el moment de treure tota la tensió de sobre i de festejar una categoria que es resistia i en la qual hi ha militat des de fa diverses campanyes el Gimnàstic de Manresa.



Avui és el torn de l'infantil

El Manresa pot arrodonir el cap de setmana amb un nou ascens, el de l'infantil, també a Divisió d'Honor. Per aconseguir-ho, com a millor segon de Preferent, ha de vèncer aquesta tarda el Premià (que es juga el descens) al Congost (18 h).